Hummels und Co. überragen: BVB sieht «Signal» an Nagelsmann

München (dpa) - Der Sieges-Coup von Borussia Dortmund um den überragenden Routinier Mats Hummels im deutschen Fußball-Klassiker in München soll auch Bundestrainer Julian Nagelsmann beeindrucken. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl sieht in dem Auftritt seiner Abwehrspieler Hummels und Nico Schlotterbeck eine Bewerbung für einen Platz im deutschen EM-Kader.

Auswahlcoach Nagelsmann hatte Hummels und Schlotterbeck ebenso wie etwa dessen Teamkollegen Emre Can nicht für die vergangenen Länderspiele gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) nominiert. Nach den zwei Siegen deutete der Trainer an, dass sich sein Kader für die Heim-Europameisterschaft nicht mehr umfangreich ändern werde im Vergleich zu den Testpartien. Die Chancen für Hummels und Co., noch bei dem Heim-Turnier dabei zu sein, sind also nicht allzu groß.