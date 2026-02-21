Hund im Ziel, Curling-Zoff, Sex-Alarm: So kurios war Olympia

Mailand (dpa) - Die Olympischen Winterspiele lieferten auch abseits des Sports reichlich Geschichten, viele auch zum Lachen oder Kopfschütteln. Ein Hund im Langlaufstadion, das F-Wort beim eigentlich stillen Eis-Schach Curling und ein Affären-Geständnis mitten im TV-Interview: Das waren die kuriosesten Geschichten aus Italien.

Ein ausgebüxter Hund macht Zielfoto beim Langlauf

Foto: Terje Pedersen/NTB/dpa Der Hund war zuvor ausgebüxt, wie die Schwester des Besitzers berichtete.

Als im Langlaufstadion plötzlich ein Hund in der Loipe auftauchte und an der Seite von zwei Athletinnen fröhlich ins Ziel lief (incl. Zielfoto), trauten viele Fernsehzuschauer ihren Augen nicht. Doch der Tschechoslowakische Wolfshund namens Nazgulwar war wirklich keine KI-Kreation, sondern echt. «Er ist aus der Wohnung meines Bruders ausgebüxt. Er hat gleich zwei Türen selbst geöffnet und war plötzlich weg», sagte die Schwester des Besitzers, die den Hund eine Zeit lang vergeblich gesucht hatte. «Als wir ihn dann im Fernsehen gesehen haben, waren wir ganz erschrocken.» Erschrocken waren die Langläuferinnen eher nicht. «Er war süß und nicht aggressiv», sagte die Griechin Konstantina Charalampidou.

Laegreids Affären-Geständnis im TV-Interview

Foto: Hendrik Schmidt/dpa Olympia-Medaillen gewonnen, persönliches Gold verloren: Biathlet Sturla Holm Laegreid sorgte mit einer Affären-Beichte im TV für Aufsehen.

Ein solches Interview gab es bei Olympia wohl noch nie: Der norwegische Biathlet Sturla Holm Laegreid legte nach dem Gewinn der Bronzemedaille in einem TV-Interview ungefragt ein Affären-Geständnis ab. «Vor drei Monaten habe ich meinen größten Fehler begangen», sagte Laegreid dem TV-Sender NRK unter Tränen. Er habe seine Partnerin, die er erst vor sechs Monaten kennengelernt hatte, betrogen. Sie sei die «Liebe meines Lebens» gewesen, sagte der 28-Jährige. Der Grund für sein Interview? Er hoffte, seine Partnerin («Meine persönliche Goldmedaille») zurückzugewinnen. Klappte nicht. Laegreid tröstete sich mit weiteren Medaillen, am Ende wurden es fünf.

Wie und vor allem warum Max Langenhan den Kanzler wegdrückte

Foto: Robert Michael/dpa Nummer ist jetzt gespeichert, Ehrenwort: Rodel-Olympiasieger Max Langenhan drückte am Telefon aus Versehen Kanzler Friedrich Merz weg.

Der Kanzler rief an, aber Max Langenhan sah sich eben gerade «Die Geissens» an. Als ihm die Realitystars Carmen und Robert Geiss mit einer Videobotschaft zu Gold gratulierten, wischte der Rodel-Olympiasieger einen anonymen Anruf weg. Das Problem: Am Telefon war Friedrich Merz. Der Kanzler nahm's sportlich, sprach von einer «schönen Geschichte» und drohte augenzwinkernd: «Beim nächsten Mal gehst du ran.» Vielleicht, um sich in Merz' Heimat im Sauerland zu einer gemeinsamen Rodelfahrt zu treffen, wie sie Langenhan vorschlug. Die Bahn in Winterberg liegt quasi um die Ecke.

Schummelvorwürfe und «Verpiss dich»-Eklat beim Curling

Foto: Misper Apawu/AP/dpa Alles rechtens? Um die Steinabgabe von Kanadas Curler Marc Kennedy gab es große Diskussionen.

Schummelvorwürfe und das «F-Wort» beim Curling: Ausgerechnet beim Schach auf dem Eis gerieten bei Olympia Spieler aneinander. Der Schwede Oskar Eriksson warf dem Kanadier Jack Kennedy eine irreguläre mehrmalige Berührung des Steins während der Abgabe vor. Der giftete sichtlich verärgert zurück: «Wer macht das? Wer? Ich hab' das kein einziges Mal gemacht.» Danach rief er dem Schweden noch ein derbes «Fuck off» hinterher: «Verpiss dich.» Der Curling-Weltverband verwarnte Kennedy mündlich und führte wegen mehrerer angeblicher Schummeleien dieser Art eine verstärkte Überwachung der Steinabgaben ein. Auch das Netz schaute genauer hin: Lustige Memes der angeblichen Schummelei Kennedys eroberten soziale Medien.

«Nicht damit springen»: Medaillen-Pannen bei Olympia-Stars

Foto: Michael Kappeler/dpa «Nicht damit springen»: Breezy Johnson gab nach ihrem Malheur einen Tipp für den Umgang mit den Olympia-Medaillen. (Archivbild)

Was haben Abfahrtsolympiasiegerin Breezy Johnson, Eisschnelllaufstar Jutta Leerdam und Eiskunstlauf-Queen Alysa Liu mit Deutschlands Biathlet Justus Strelow gemeinsam? Sie alle zerlegten kurz nach ihrer jeweiligen Medaillenzeremonie ihr Edelmetall in Einzelteile. Die Medaille selbst blieb zwar ganz, löste sich aber bei vielen Athletinnen und Athleten vom Medaillenband. Obwohl Johnson recht früh den Tipp «Nicht damit springen» gab, fanden sich immer mehr Opfer, die gewissermaßen einen Medaillenbandriss erlitten. Die Olympia-Macher reagierten und lösten das Konstruktionsproblem: «Wir fühlen uns verpflichtet, dass die Medaillen die höchsten Qualitätsstandards erfüllen», hieß es. Betroffene Athleten konnten ihre Medaillen umtauschen.

Kondom-Alarm bei Olympia - mal wieder

Foto: Peter Kneffel/dpa Dauerbrenner bei Olympia: Schon 2010 in Vancouver waren die Kondome im olympischen Dorf Gesprächsthema. (Archivbild)

Kondom-Alarm bei Olympia: Seit vielen, vielen Jahren kommen Sommer- wie Winterspiele nicht ohne diese Schlagzeile aus. 10.000 Kondome sollten Veranstalterangaben zufolge zu Beginn der Spiele ausliegen. Wenige Tage später meldete Cortina bereits einen Kondom-Engpass. IOC-Sprecher Mark Adams kündigte in einer Pressekonferenz Nachschub an, nicht ohne das Thema verschmitzt zu kommentieren: «10.000 wurden benutzt, 2.800 Athleten - man kann es sich ausrechnen.» Was er zugegebenermaßen verschwieg: Die Kondome sind natürlich auch als Souvenir beliebt.

Der Date-Marathon der selbst ernannten «Olympia-Bachelorette»

Foto: Robert Michael/dpa Selbst ernannte «Olympia-Bachelorette»: US-Rodlerin Sophia Kirkby landete zweimal auf Platz fünf, dann ging sie auf mehrere Dates.

Als selbst ernannte «Olympia-Bachelorette» machte die US-Rodlerin Sophia Kirkby im olympischen Dorf einige Männer verrückt. Sie kündigte schon Wochen vor den Winterspielen an, nach ihren Wettkämpfen einige Dates zu planen - und ging durchaus systematisch vor: «Beim Rodeln kenne ich schon alle. Bobfahren – das mache ich nicht noch mal.» Auch Fans sollten ihre Chance erhalten. Am Valentinstag postete sie auf ihrem Instagram-Kanal gleich mehrere Fotos mit einem Date. Es ging in einen Spa-Bereich und ein Sterne-Restaurant. Danach schwärmte Kirkby: «Als dritten Gang hatte ich die beste Pasta meines Lebens. Ich werde noch jahrelang an diese Pasta zurückdenken.»

Penis-Wirbel im Skispringen schafft es bis zu Olympia

Foto: Daniel Karmann/dpa Musste sich während Olympia ungewöhnlichen Fragen stellen: Horst Hüttel. (Archivbild)

Gibt es wirklich Penis-Tricks im Skispringen? Erstmals kam das skurrile Thema bei der Vierschanzentournee auf, während der Winterspiele eroberte es auch US- und UK-Medien. Die «Bild» hatte um den Jahreswechsel herum berichtet, es solle Sportler geben, die für ein paar Millimeter mehr Stoff zu Hyaluronsäure gegriffen hätten, um vor der Messung ihren Penis aufzuspritzen. Bei Olympia musste auch DSV-Sportdirektor Horst Hüttel Penis-Fragen beantworten. «Das Problem an der ganzen Sache ist: Die derzeitige Vermessung wird von einem 3D-Scanner gemacht. Der Punkt, wo das Schrittmaß genommen wird, wird aber händisch festgelegt», sagte Hüttel. «Je weiter unten sich die Geschlechtsteile befinden, desto weiter unten ist der Schritt beim Athleten in der Fis-Tabelle manifestiert.» Chefkontrolleur Mathias Hafele stellt neue Messmethoden in Aussicht.

Häme für Mariah Carey (wenn man sie denn erkannt hat…)

Foto: Peter Kneffel/dpa-POOL/dpa «een-fee-nee-toe - Vo---lare, oh-oh»: Mariah Carey setzte während ihrer italienischen Performance auf Lautschrift. (Archivfoto)