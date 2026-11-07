Fußball-Bundesliga

Im Rekordspiel: Bayern-Torwart Neuer wieder verletzt

Manuel Neuer wird in Mainz zum ältesten Bundesliga-Spieler des FC Bayern. Warum die Partie für den 40-Jährigen vorzeitig zu Ende ist und was Max Eberl dazu sagt.

Torwart Manuel Neuer musste beim Spiel der Bayern in Mainz verletzt ausgewechselt werden. Foto: Torsten Silz/dpa
Torwart Manuel Neuer musste beim Spiel der Bayern in Mainz verletzt ausgewechselt werden.

Mainz (dpa) - Torwart Manuel Neuer vom FC Bayern München hat sich ausgerechnet in seinem Rekordspiel erneut verletzt. Der Kapitän musste in der Bundesliga-Partie beim FSV Mainz 05 in der 45. Minute ausgewechselt werden. Zuvor war er am rechten Fuß behandelt worden. Für ihn kam Jonas Urbig in der Mannschaft des Rekordmeisters.

«Es ist das, was schon vorher am Fuß war. Das ist jetzt wieder aufgetreten. Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist», sagte Sportvorstand Max Eberl nach dem Abpfiff. Wegen einer Sehnenreizung hatte Neuer schon drei Spiele verpasst, war aber in der Champions League in Madrid diese Woche wieder im Einsatz. 

Die Bayern-Ärzte greifen an den Neuer-Fuß

Die Szene ereignete sich unmittelbar nach einem vermeintlichen Ausgleich der Mainzer zum 1:1. Neuer war dabei an einem von Jonathan Tah leicht abgefälschten Ball vorbeigeflogen, den Lee Jae-Sung ins Netz köpfte. Der Videobeweis ergab aber, dass Lee im Abseits gestanden hatte.

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Neuer hatte jüngst nach dem Champions-League-Spiel bei Atlético Madrid zugegeben, dass er «jeden Tag Schmerzen beim Gehen» habe. Deshalb seien die vergangenen Tage und Wochen «keine leichte Situation» gewesen. 

Neuer hat noch Stein und Schumacher vor sich 

Zuvor hatte sich Neuer mit 40 Jahren und 225 Tagen zum ältesten Bundesliga-Spieler des FC Bayern gekürt. Der frühere Nationaltorwart überholte nach Angaben des Datenanbieters OptaFranz mit seinem Einsatz in Mainz den früheren Schlussmann Bernd Dreher (40 Jahre und 198 Tage).

In der Liga-Historie liegen allerdings noch zwei Torwart-Ikonen deutlich vor Neuer: Der frühere Hamburger Uli Stein stand mit 42 Jahren und 170 Tagen noch zwischen den Pfosten, der Ex-Kölner Toni Schumacher mit 42 Jahren und 73 Tagen.

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