Fußball-Nationalmannschaft

In Dunkelblau zur WM: DFB stellt Auswärtstrikot vor

Dunkelblau mit hellblauen Akzenten: Das neue Auswärtstrikot der Nationalmannschaft soll an historische Trainingsoberteile erinnern.

Florian Wirtz findet das neue Auswärtstrikot «ungewöhnlich». Foto: adidas/dpa
Florian Wirtz findet das neue Auswärtstrikot «ungewöhnlich».

Frankfurt/Main (dpa) - Statt in der auffälligen Pink-Lila-Kombination spielt die DFB-Auswahl der Männer künftig in dunkelblauen Auswärtstrikots. Die neuen Jerseys sollen an «die historischen blauen Trainingsoberteile der deutschen Nationalmannschaft» erinnern, teilte der Deutsche Fußball-Bund im WM-Jahr mit. Für einen Kontrast sorgen hellblaue Elemente, etwa an Ärmeln und am Kragen.

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Erstmals in den neuen Trikots spielt die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann im Freundschaftsspiel am kommenden Freitag in Basel gegen die Schweiz. Falls nötig, wird das DFB-Team auch bei der WM-Endrunde vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko in dem blauen Stoff auflaufen. 

Wirtz: «Ungewöhnlich - aber richtig gut»

«Ein Deutschland-Trikot in dieser Farbe finde ich ungewöhnlich - aber richtig gut», sagte Nationalspieler Florian Wirtz laut Mitteilung. «Ich freue mich sehr darauf, schon bald darin zu spielen.» Das neue Trikot mache «auf jeden Fall Lust auf die WM». In der Vorrunde trifft der viermalige Weltmeister auf Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador.

Es ist vorerst das letzte DFB-Auswärtstrikot von Adidas. Ab 2027 rüstet Nike den Verband aus. Der US-Sportartikelhersteller soll etwa 100 Millionen Euro pro Jahr für die Partnerschaft bezahlen - und damit etwa doppelt so viel wie bislang Traditionspartner Adidas. Der DFB setzt inzwischen fast eine halbe Milliarde Euro im Jahr um.

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