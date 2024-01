Innenbandriss: Coman fehlt den Bayern wochenlang

München (dpa) - Der FC Bayern muss wochenlang auf den französischen Fußball-Nationalspieler Kingsley Coman verzichten. Der 27-Jährige erlitt am Samstag beim 3:2 beim FC Augsburg einen Innenbandriss im linken Knie, wie die Münchner mitteilten.

«Das ist natürlich bitter», sagte Sportdirektor Christoph Freund. «Aber so wie wir Kingsley kennen, wird er noch stärker zurückkommen. Wir wünschen ihm gute Besserung!» Die Personalsituation beim Rekordmeister verschärft sich damit weiter.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel hatte sich bereits unmittelbar nach dem Schlusspfiff besorgt geäußert. «Es ist extrem schmerzhaft gerade», sagte er dem TV-Sender Sky. Über die Diagnose berichteten in der Folge die französische Zeitung «L'Équipe» sowie die «Bild»-Zeitung. Coman wird aller Voraussicht auch seiner französischen Auswahl im Länderspiel gegen Deutschland am 23. März in Lyon fehlen.