Internationale Pressestimmen zum Ende von Olympia in Paris

Le Figaro: «Auch wenn die Show nicht so grandios war wie die Eröffnungszeremonie – es war aber schwierig, gegen die Seine anzukämpfen –, werden einige spektakuläre visuelle Szenen in Erinnerung bleiben.»

Kronen Zeitung: «Waren die Sommerspiele 2021 in Tokio und die Winterspiele 2022 noch unter dem Einfluss der Corona-Pandemie gestanden, wurde in Paris die Rückkehr eines echten Sportfestes gefeiert. Dem wurde auch bei der Schlussfeier Rechnung getragen. (...) Zum Abschluss gab es einen Vorgeschmack auf die Spiele 2028 in Hollywood: viel Starpower. Die US-Nationalhymne performte R&B-Star H.E.R., Filmheld Tom Cruise seilte sich von der Stadionfassade ab und nahm Biles die Flagge aus der Hand, um sie aus dem Stadion zu bringen.»