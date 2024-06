IOC-Präsident nach Frankreich-Wahl: Olympia nicht in Gefahr

Berlin (dpa) - Thomas Bach geht trotz der angekündigten Neuwahlen in Frankreich von einem reibungslosen Ablauf der Olympischen Spiele in Paris aus.

Der politische Paukenschlag von Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron werde die Vorbereitungen für das Großereignis in gut sieben Wochen nicht beeinträchtigen, sagte IOC-Präsident Bach während einer Veranstaltung zur Vorbereitung von Paris 2024 in der französischen Hauptstadt.



Auch aus dem Umfeld von Macron hieß es, die Sommerspiele seien keinesfalls bedroht. Alle staatlichen Dienste seien seit langem engagiert, die Vorbereitung sei gründlich. «Die Olympischen Spiele sind also nicht von dieser Entscheidung betroffen», hieß es am Montag.