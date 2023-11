Italien dank Sinner im Davis-Cup-Finale

Der Weltranglisten-Vierte gewann im Malaga zuerst sein mit Spannung erwartetes Einzel-Duell gegen Grand-Slam-Rekordsieger Djokovic mit 6:2, 2:6, 7:5. Im Anschluss holte Sinner im Doppel an der Seite von Lorenzo Sonego gegen das Duo Djokovic/Miomir Kecmanovic durch ein 6:3, 6:4 den entscheidenden Punkt zum 2:1-Triumph über Serbien. Im Finale trifft Italien am Sonntag in Malaga auf Australien, das sich am Freitag mit 2:0 gegen Außenseiter Finnland durchgesetzt hatte.