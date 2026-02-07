Olympische Winterspiele

Italiens Biathletin Passler geht gegen Dopingsperre vor

Rebecca Passler kämpft vor dem Sportgerichtshof Cas gegen ihre Dopingsperre - und hofft weiter auf eine Teilnahme bei den Olympischen Winterspielen. Schon am Dienstag soll eine Anhörung stattfinden.

Die italienische Biathletin Rebecca Passler geht beim Cas gegen ihre Dopingsperre vor. (Archivbild) Foto: Matthias Schrader/AP/dpa
Die italienische Biathletin Rebecca Passler geht beim Cas gegen ihre Dopingsperre vor. (Archivbild)

Antholz (dpa) - Die italienische Biathletin Rebecca Passler geht gegen ihre vorläufige Dopingsperre vor. Die 24-Jährige reichte beim Internationalen Sportgerichtshof Cas einen Antrag ein und wird schon am kommenden Dienstag angehört. Das teilte die Ad-hoc-Kammer des Cas bei den Winterspielen in Mailand mit.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Passler fordert den Angaben zufolge, die Sperre wegen fehlender Absicht aufzuheben und ihr eine Olympia-Teilnahme in ihrer Heimat Antholz zu ermöglichen. Sie war bei einer Kontrolle außerhalb des Wettkampfs im Januar laut Italiens Anti-Doping-Behörde positiv auf Letrozol getestet worden.

Mit dem Medikament kann der Östrogenspiegel gesenkt werden, hauptsächlich wird es aber zur Krebsbehandlung eingesetzt. Die Biathletin argumentiert laut Cas-Mitteilung, es habe sich um einen Fall von Verunreinigung gehandelt, sie treffe keine Schuld.

Die italienische Biathlon-Mannschaft glaubt an die Unschuld von Rebecca Passler (r). (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Die italienische Biathlon-Mannschaft glaubt an die Unschuld von Rebecca Passler (r). (Archivbild)

Biathlon-Team steht hinter Passler

Passler, die ursprünglich zu Italiens fünfköpfigem Frauenteam für die Winterspiele gehörte, wurde vorläufig suspendiert. «Wir stehen hinter Rebecca und sind überzeugt, dass sie unschuldig ist und sich alles aufklären wird», hatte Klaus Höllrigl, Sportdirektor der italienischen Biathlon-Auswahl, im Interview von «Rai News» kurz vor der Eröffnung der Winterspiele gesagt. Die gesamte Mannschaft sei überzeugt, dass es sich um ein Missverständnis handle.

Eine Nachnominierung werde es momentan nicht geben, man plane mit den Medaillenanwärterinnen Dorothea Wierer und Lisa Vittozzi sowie Hannah Auchentaller und Michela Carrara, hieß es. «Rebecca ist eine starke Frau, sie wird es sicher mit der Zeit verarbeiten. Rebecca ist ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft», sagte Höllrigl.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Biathletin Passler vor Heim-Olympia mit positivem Dopingtest
Winterspiele in Italien

Biathletin Passler vor Heim-Olympia mit positivem Dopingtest

Vier Tage vor dem Start der Olympischen Winterspiele gibt es einen Dopingfall. Die betroffene Italienerin stammt aus Antholz, dem Austragungsort der Biathlonrennen.

02.02.2026

Schock für den HSV: Cas erhöht Dopingsperre von Vuskovic
Fußball

Schock für den HSV: Cas erhöht Dopingsperre von Vuskovic

Das ist ein harter Schlag für den HSV. Die Norddeutschen hatten auf einen Freispruch für Mario Vuskovic gehofft - doch daraus wird nichts. Ganz im Gegenteil.

27.08.2024

Nada: Cas bestätigt Doping-Sperre gegen HSV-Profi Vuskovic

27.08.2024

Nada: Cas bestätigt Doping-Sperre gegen HSV-Profi Vuskovic

Nada: Cas bestätigt Doping-Sperre gegen HSV-Profi Vuskovic

27.08.2024

Tennis

Gesperrte Halep zieht vor Sportgerichtshof Cas

Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Simona Halep hat beim Sportgerichtshof Cas Berufung eingelegt. Wegen Verstößen gegen das Tennis-Anti-Doping-Programm war sie lange gesperrt worden.

24.10.2023