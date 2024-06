Kader ohne Nübel: Aber Nagelsmann-Entscheidung offen

Mönchengladbach (dpa) - Der von der UEFA veröffentlichte Spieltagskader der Fußball-Nationalmannschaft für das letzte EM-Testspiel gegen Griechenland hat vor der Partie in Mönchengladbach für Spekulationen um Torwart Alexander Nübel gesorgt. Der 27 Jahre alte Stuttgarter zählte nicht zu den 26 Akteuren auf der Liste des Dachverbandes.

Bundestrainer Julian Nagelsmann muss bis um 24.00 Uhr den endgültigen 26-Mann-Kader für das am 14. Juni beginnende Heimturnier an die UEFA melden. Aus dem vorläufigen Aufgebot mit 27 Spielern muss er also noch einen Profi streichen.