Kahn denkt an Rückkehr: «Next Step» Bordeaux?

München/Bordeaux (dpa) - Ist das nun Oliver Kahns «Urknall»? Zumindest als «Next Step» könnte ein mögliches Engagement des früheren Weltklasse-Torhüters beim abgestürzten französischen Traditionsclub Girondins Bordeaux durchgehen. Kahn, der einstige «Titan» und gescheiterte Vorstandschef des FC Bayern München, soll Interesse an einer Übernahme des Vereins haben, in dem in den 1990ern Zinédine Zidane zum Star wurde.