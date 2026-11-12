Sportpolitik

Kanada verweigert Russlands Eishockey-Team Visa für U20-WM

Das sportpolitische Tauziehen um die Wiederzulassung Russlands im Eishockey geht weiter. Jetzt haben Kanadas Behörden eine Entscheidung getroffen, die Russlands Junioren die WM-Teilnahme verwehrt.

Kanada will dem russischen Eishockey-Team die Teilnahme an der bevorstehenden U20-Weltmeisterschaft verweigern. (Archivbild) Foto: Jason Franson/The Canadian Press/AP/dpa
Kanada will dem russischen Eishockey-Team die Teilnahme an der bevorstehenden U20-Weltmeisterschaft verweigern. (Archivbild)

Ottawa (dpa) - Kanada will dem russischen Eishockey-Team die Teilnahme an der bevorstehenden U20-Weltmeisterschaft verweigern. Laut Medienberichten teilten die kanadischen Behörden dem Weltverband IIHF und dem nationalen Eishockeyverband mit, dass sie russischen Spielern keine Visa für das Turnier vom 26. Dezember bis 5. Januar 2027 ausstellen werden. Damit wäre eine Einreise nach Kanada nicht möglich. Diese Regelung gelte auch für Spieler, die bereits über gültige Visa verfügen, erklärte demnach Sport-Staatssekretär Adam van Koeverden in einer Stellungnahme.

«Keine Rückkehr zur Normalität»

«Solange Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine fortsetzt, kann es keine Rückkehr zur Normalität geben», sagte der Politiker. Zuvor hatte bereits Kanadas Premierminister Mark Carney eine Verweigerung von Visa für das russische Team angekündigt. 

Russland war nach dem Angriff auf die Ukraine Anfang 2022 von internationalen Eishockey-Wettbewerben ausgeschlossen worden. Die Maßnahmen sollen verhindern, dass internationale Sportveranstaltungen, die in Kanada stattfinden, «als Plattform für staatliche Repräsentation, politische Legitimation und Propaganda» genutzt werden, wie van Koeverden erklärte.

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Die kanadische Regierung stellt sich damit gegen die Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofs. Der Cas hatte entschieden, russische Teams international wieder zuzulassen. Dafür hatte die IIHF widerwillig Russlands Junioren ins Teilnehmerfeld anstelle von Aufsteiger Norwegen aufgenommen und den Spielplan entsprechend geändert. Danach hatten mehrere Teams angekündigt, nicht gegen Russland anzutreten.

Boykott-Androhungen auch für WM in Deutschland

Nach der Wiedereingliederung Russlands hatte eine Gruppe von mindestens sieben Nationen um den Deutschen Eishockey-Bund (DEB) den neuen Spielplan für die U20-WM nicht unterschrieben, wie DEB-Vorstandschef Frank Lutz am Mittwoch im Sportausschuss des Bundestags gesagt hatte. Zuletzt nahm eine russische U20-Auswahl im Jahr 2021 an einer WM teil, bei der sie im Viertelfinale Deutschland mit 2:1 besiegte.

Eine entsprechende Boykott-Haltung für Spiele gegen russische Teams ist weiterhin auch für die WM in Deutschland im kommenden Mai zu erwarten. Bereits mehrere Nationen um Weltmeister Finnland haben angekündigt, nicht gegen ein russisches Team anzutreten. 

Eine Visa-Verweigerung ist aus Sicht von Sport-Staatsminister Ronald Rauhe «keine Lösung». Daher führe die Bundesregierung in Abstimmung mit dem DEB und dem Deutschen Olympischen Sportbund Gespräche darüber, wie eine Nicht-Zulassung Russlands für die Weltmeisterschaften herbeigeführt werden könne.

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