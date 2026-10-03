Kane trifft doppelt: England demütigt Kroatien mit 7:0

Rijeka (dpa) - Die Fußball-Nationalmannschaft Englands hat in der Nations League ein eindrucksvolles Ausrufezeichen gesetzt und mit einem Kantersieg in Kroatien einen großen Schritt Richtung Viertelfinale gemacht. Das Team des deutschen Nationaltrainers Thomas Tuchel spielte sich in Rijeka phasenweise in einen Rausch und gewann gegen einen völlig überforderten Gegner mit 7:0 (4:0). Für die Kroaten war es die höchste Niederlage ihrer Verbandsgeschichte. England hingegen festigte den zweiten Tabellenplatz in der Gruppe 3 hinter Weltmeister Spanien.

108 Tage nach dem direkten Duell bei der WM, das die Engländer zum Auftakt der Gruppenphase mit 4:2 gewonnen hatten, dominierten die Three Lions von Beginn an nach Belieben. Stürmerstar Harry Kane (8./53. Minute) vom FC Bayern traf ebenso doppelt wie Bukayo Saka (45./68.). Die weiteren Tore steuerten Jude Bellingham (21.), Anthony Gordon (39.) und Morgan Rogers (87.) bei. Aufseiten Kroatiens erlebte Nationaltrainer Slaven Bilic einen herben Rückschlag in seiner noch kurzen Amtszeit.

Statt Geisterspiel: Kinder und Jugendliche auf der Tribüne

Das Spiel im Stadion Rujevica fand vor ungewöhnlicher Kulisse statt. Nach rassistischen Beleidigungen kroatischer Fans im Nations-League-Viertelfinale gegen Frankreich im März 2025 hatte die UEFA eigentlich einen kompletten Zuschauerausschluss verhängt. Allerdings lud der kroatische Verband HNS mehrere tausend Kinder und Jugendliche ein, die das Spiel kostenlos verfolgen durften. Das UEFA-Regelwerk erlaubt eine solche Maßnahme ausdrücklich. Auch rund 100 englische Fans waren im Stadion.