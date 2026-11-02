Champions League

Kane vor Verlängerung bei Bayern: «Eher Frage von Tagen»

Harry Kane wird über 2027 hinaus für den FC Bayern auflaufen. Die Vertragsverlängerung ist auf der Zielgeraden, wie der Torjäger vor dem Spiel gegen Atlético Madrid verrät.

Glücklich in München: Harry Kane. Foto: Sven Hoppe/dpa
Glücklich in München: Harry Kane.

Madrid (dpa) - Der FC Bayern München und Torjäger Harry Kane stehen sehr nah vor einer Vertragsverlängerung. Es sei «eher eine Frage von Tagen als Wochen», sagte der 33 Jahre alte Engländer in Madrid am Vorabend des Champions-League-Spiels gegen Atlético am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video). 

Der Ballon d'Or-Gewinner sprach von entscheidenden Fortschritten in den Gesprächen der vergangenen Tage. Es gehe nur noch «um kleine Details», um die sich die Anwälte kümmern würden. Kane war im Sommer 2023 für eine Ablösesumme von rund 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zum deutschen Fußball-Rekordmeister gewechselt. Sein Vierjahresvertrag läuft am Saisonende aus. Es geht um eine Verlängerung bis 2029 oder 2030.

«Sehr glücklich» in München

«Der Wechsel zum FC Bayern war ein großer Schritt in meiner Karriere», sagte Kane im Stadion von Atlético Madrid. Er sei in München mit seiner Familie «sehr glücklich». Beim FC Bayern hat er endlich auch Titel gewonnen und ist nun in der vergangenen Woche sogar als weltbester Fußballer mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet worden.

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