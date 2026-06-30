Niederlage gegen Paraguay

Kapitän Kimmich nach WM-Aus: Kein Rücktritt beim DFB

Wie in Russland, wie in Katar: Die Nationalmannschaft scheitert erneut früh bei einer Fußball-WM. Immer dabei: Joshua Kimmich. Der Kapitän findet klare Worte und äußert sich zu seiner Zukunft.

Will weiter für Deutschland spielen: Kapitän Kimmich. Foto: Tom Weller/dpa
Will weiter für Deutschland spielen: Kapitän Kimmich.

Foxborough (dpa) - Nationalmannschaftskapitän Joshua Kimmich hat nach der dritten enttäuschenden Weltmeisterschaft in Serie einen Rücktritt ausgeschlossen. «Ich werde immer die Power haben für einen neuen Anlauf. Was ich niemals tun werde ist: Aufgeben», sagte der 31 Jahre alte Fußball-Profi bei Magenta TV nach dem völlig unerwarteten Ausscheiden im Sechzehntelfinale gegen Paraguay.

Wie schon nach dem Aus in der Gruppenphase in Katar bei der vorausgehenden WM fand der Bayern-Profi deutliche und reflektierte Worte. Es sei «schon so, dass man hier antritt und Deutschland stolz machen will», sagte Kimmich. Als Kind erinnere er sich an Finals oder Halbfinals für das DFB-Team. Das wolle man auch der aktuellen Generation geben. 

«Fakt ist, dass wir das all den Menschen zu Hause nicht geben konnten. Das ist sehr, sehr schade. Gerade in einer Zeit, wo es uns, glaube ich, extrem guttun würde in Deutschland, wenn wir was haben, worauf man stolz sein kann. Die Nationalmannschaft ist es leider gerade nicht», sagte Kimmich. 

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Kimmich: Dafür müssen wir geradestehen

«Dafür tragen wir alle Verantwortung und dafür müssen wir auch Verantwortung übernehmen. Da darf sich auch keiner rausnehmen. Dafür müssen wir geradestehen. Weil wir Spieler, die auf dem Platz stehen, haben das verbockt. Das war nicht der Trainer, nicht die Medien, nicht der Schiedsrichter. Das waren einzig und allein wir», sagte Kimmich. 

Wie beim Vorrunden-Aus 2018 in Russland und 2022 in Katar verpasste das DFB-Team beim XXL-Turnier mit erstmals 48 Mannschaften in Amerika die Runde der besten 16 Teams. Dort spielt nun Außenseiter Paraguay in Philadelphia gegen den Sieger der Partie Frankreich gegen Schweden.

So sehen Verlierer aus: Deutschland scheitert an Paraguay. Foto: Federico Gambarini/dpa
So sehen Verlierer aus: Deutschland scheitert an Paraguay.

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