Karls Antwort auf dem Platz: Freches Tor und Blabla-Geste

Madrid (dpa) - Auf das viele Gerede über ihn gab Jungstar Lennart Karl auf dem Fußballplatz die Antwort. Sein freches Führungstor, das den Weg zum großen Sieg des FC Bayern München in der Champions League bei Atlético Madrid ebnete, feierte der 18-Jährige aber auch mit einer Jubelgeste, die nach dem 2:0 gleich für neuen Gesprächsstoff sorgte.

Nachdem der Jung-Nationalspieler Atlético-Verteidiger Robin Le Normand im Strafraum aus dem Hinterhalt den Ball abgeluchst hatte, lupfte er diesen in der 54. Minute über Torwart Jan Oblak hinweg ins Netz. Dann feierte Karl das 1:0 ausgelassen mit den Teamkollegen. Und er hielt sich die Hände an die Ohren und machte eine Blabla-Geste. «Redet ihr nur», sollte das wohl heißen.

Viel ist zuletzt über Karl gesprochen worden, der nach seinem Senkrechtstart in der vergangenen Saison gerade erstmals in seiner noch jungen Profi-Karriere Gegenwind zu spüren bekommt. Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß empfahl dem Teenager öffentlich mehr «Demut». Er kündigte «ein ernstes Gespräch» an, dass er mit Karl führen wolle. Auch Sportvorstand Max Eberl riet Karl zu mehr Konzentration auf den Fußball. Karls Berater Michael Ballack missfielen diese Einlassungen aus dem Club. Karl werde «öffentlich zur Zielscheibe» gemacht.

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Die Jubelgeste wird verbal umschifft

Die Jubelgeste umschifften die Münchner Sieger verbal lieber. An Lob für Karl wurde jedoch nicht gespart. «Lennart Karl ist für uns ein wichtiger Spieler, das haben wir nie in Abrede gestellt», sagte Eberl. Er habe auf dem Platz «fleißig mitgearbeitet und sich mit dem Tor belohnt». Und der Jubel? «Ich habe es ehrlicherweise gar nicht gesehen», sagte Eberl. Darum: keine Bewertung.

Trainer Aaron Danks, der erneut Chefcoach Vincent Kompany nach dessen Schwächeanfall vertrat, setzte im personellen Münchner Offensiv-Notstand in Madrid in der Startelf auf den Youngster, der zuletzt nur eine Nebenrolle innehatte. «Es gab in letzter Zeit viel Lärm um Lennart Karl. Als junger Spieler hat er, finde ich, großen Charakter und große mentale Stärke gezeigt. Er hat auch großen Glauben an sich selbst», kommentierte der Engländer: «Seine Leistung heute war großartig, gekrönt mit einem wirklich guten Tor.»

Klare Worte von Neuer und Laimer

Im Team freuten sich alle für den Youngster. «Lenny ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Gruppe. Das hat er heute wieder unter Beweis gestellt», sagte Kapitän Manuel Neuer. Es gebe da für ihn «auch gar nichts zu thematisieren».

Der als «Man of the Match» ausgezeichnete Verteidiger Konrad Laimer, der das 2:0 erzielte, bat auch um Nachsicht mit dem noch sehr jungen Karl. «Für den Jungen freut es mich. Er bleibt ruhig, er arbeitet hart, und heute hat er sich belohnt. Er ist noch jung, er muss noch lernen. Aber er ist auf einem Superweg und wird noch eine große Karriere vor sich haben», sagte der Österreicher.

Hummels kritisiert Karl-Jubel