Karls «harter Weg» zurück: Nach WM-Pech ganz flott zu Klopp

München (dpa) - Auch dieses Kurz-Comeback eines Fußball-Nationalspielers im Eröffnungsspiel der 64. Bundesliga-Saison war noch eine erfreuliche Nachricht für Tribünengast Jürgen Klopp. Die wenigen Einsatzminuten, die Lennart Karl beim 5:1-Traumstart des deutschen Meisters FC Bayern München gegen den VfB Stuttgart auf dem Platz mitwirken durfte, waren aber in erster Linie für den 18-Jährigen wichtig - und eine Art Erlösung.

«Ich bin sehr, sehr glücklich, wieder zurück zu sein», sagte der Bayern-Youngster in der Allianz Arena. Die Oberschenkelverletzung, die er sich wenige Tage vor dem Turnierstart beim Training der Nationalmannschaft in Chicago zugezogen hatte und die ihn um seine erste WM-Teilnahme brachte, war für ihn der erste ganz bittere Rückschlag in seiner noch jungen Profi-Karriere.

«Am Anfang war es eher der Kopf»

«Es war ein sehr, sehr harter Weg», sagte Karl im Rückblick auf den Sommer. «Am Anfang war es eher der Kopf, danach eher das Körperliche. Aber die Mannschaft hat mich sehr gut unterstützt. Der Staff hat mich in der harten Zeit sehr gut mitgenommen. Deshalb bin ich auf jeden Fall gut zurückgekommen.»

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Foto: Sven Hoppe/dpa Prominenter Gast in München: Jürgen Klopp.

Der Blick geht jetzt wieder nach vorne. Er sei noch nicht wieder bei 100 Prozent, meinte Karl. «Aber ich komme schon fast an die 90 Prozent heran, denke ich.» Mit dem neuen Bundestrainer hatte er noch keinen Kontakt, aber Karl will so schnell wie möglich zurück in die Nationalmannschaft und damit zu Klopp. Am 17. September nominiert dieser seinen ersten Kader für die ersten vier Spiele in der Nations League gegen die Niederlande, Serbien und zweimal Griechenland.

Erste Klopp-Nominierung: «Ich hoffe, dass ich dabei bin»