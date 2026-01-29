Handball-EM

Keine Angst vor dem Angstgegner: Handballer «wollen alles»

Nach dem Sieg gegen Frankreich träumen die deutschen Handballer vom EM-Gold. Der Hoffnungsträger wirft sich vor dem Halbfinale in einen Rausch. Sorgen bereitet hingegen der Abwehrchef.

Deutschlands Handballer spielen um ihre erste EM-Medaille seit dem Titel 2016. Foto: Sina Schuldt/dpa
Deutschlands Handballer spielen um ihre erste EM-Medaille seit dem Titel 2016.

Herning (dpa) - Miro Schluroff versuchte es erst gar nicht mit branchenüblichen Floskeln. Weder wollte der deutsche Handball-Nationalspieler von Spiel zu Spiel gucken noch ein Tor mehr werfen als der Gegner. «Wir wollen Europameister werden. Mehr muss man nicht sagen», erklärte der wurfgewaltige Rückraumspieler unmissverständlich nach dem ersten EM-Sieg über Frankreich seit 1998. 

Das am Ende souveräne 38:34 gegen den Titelverteidiger soll nur eine Zwischenstation auf dem Weg zur ersten EM-Medaille seit dem Titel 2016 sein. «Ist schön, ins Halbfinale zu kommen, aber klar reicht uns das jetzt nicht», erklärte Bundestrainer Alfred Gislason. Sportvorstand Ingo Meckes formuliere es so: «Wir wollen jetzt alles. Der große Druck ist weg».

Nach der «Todesgruppe» kommt der Angstgegner

Im Kampf ums Finale wartet am Freitag (17.45 Uhr/ARD/Dyn) Angstgegner Kroatien. Das andere Halbfinale bestreiten Topfavorit Dänemark und Island. «Wir haben die sogenannte Todesgruppe überstanden, um jetzt gegen die Vize-Weltmeister spielen zu dürfen», fasste Torhüter Andreas Wolff die knifflige Aufgabe zusammen. Ihre Niederlagenserie im direkten Duell hatten Deutschlands Handballer unmittelbar vor der EM mit zwei Testspielsiegen beendet. Aber das Team von Ex-Bundestrainer Dagur Sigurdsson ist eine Turniermannschaft. 

«Sie werden ganz anders auftreten. Die Kroaten leben von ihren Emotionen und wachsen insbesondere bei Turnieren immer wieder über sich hinaus. Die werden mit Cleverness und physischer Dominanz antreten», kündigte Wolff an. Der 34-Jährige weiß aus eigener Erfahrung, dass sich Deutschland schwertut mit dem Spielstil der Kroaten. Wolff stand auf dem Parkett, als die DHB-Riege bei den Olympischen Spielen 2024 mit 26:31 verlor.

Deutschland bangt um Abwehrchef

Um der Wucht im Angriff Paroli zu bieten, wäre ein Einsatz von Abwehrchef Tom Kiesler immens wichtig. Gegen Frankreich fehlte der erkrankte EM-Debütant. «Als wir das Hotel verlassen haben, hat er im Viertelstundentakt gekotzt. Er hat Magen-Darm. Ich hoffe natürlich, dass wir es hinkriegen, dass er in zwei Tagen spielen kann und keinen angesteckt hat. Er ist Zimmerkollege gewesen mit Miro Schluroff. Also werden wir erst mal auf Schluroff schauen», erklärte Gislason und bezeichnete Kiesler als bislang besten deutschen Abwehrspieler im Turnier.

Knorrs Turnierdurchbruch: «Eine Klasse besser»

Was Deutschland Mut machen dürfte: Mit Spielmacher Juri Knorr ist nun auch der letzte DHB-Profi endgültig im Turnier angekommen. Zehn Tore gegen Frankreich nach zuvor enttäuschenden Auftritten sollen den Turnierdurchbruch markieren. «Wenn er in den Flow kommt, macht er uns eine Klasse besser», lobte Renars Uscins seinen Teamkollegen. Gislason befand: «Heute hat er das beste Spiel gemacht, das ich je von ihm gegen so eine Nation gesehen habe.» 

Spielmacher Juri Knorr will auch gegen Kroatien wieder in Bestform sein. Foto: Sina Schuldt/dpa
Spielmacher Juri Knorr will auch gegen Kroatien wieder in Bestform sein.

Knorr sparte hingegen selbst nach seiner Top-Leistung nicht an Selbstkritik. «Ich kam mir ziemlich verarscht vor. Drei Spiele funktioniert nichts und auf einmal geht jeder Gurkenwurf rein», sagte der Spielmacher und schüttelte ungläubig den Kopf. 

Uscins mahnt: «Nicht durchatmen»

Es ist das dritte Halbfinale, das Deutschland mit einem nahezu identischen Kader erreicht. Bei der Heim-EM vor zwei Jahren landete man am Ende auf dem undankbaren vierten Platz. Bei Olympia gab es Silber - und jetzt? «Wir wollen uns darauf nicht ausruhen, sondern den nächsten Schritt gehen. Wir sind noch nicht fertig», kündigte Kapitän Johannes Golla verheißungsvoll an. 

Dass Deutschland plötzlich zu den vier besten Teams Europas gehört, hätten zu Turnierbeginn wohl nur die wenigsten vorhergesagt. Nach der überraschenden Pleite gegen Serbien drohte der vielversprechenden Auswahl das historische Turnier-Aus in der Vorrunde - und Gislason das vorzeitige Ende als Bundestrainer. 

Findet seine alte Stärke wieder: Rückraumspieler Renars Uscins. Foto: Sina Schuldt/dpa
Findet seine alte Stärke wieder: Rückraumspieler Renars Uscins.

Zehn Tage später spricht niemand mehr über ein EM-Debakel. Plötzlich plant der Olympia-Zweite den Gold-Coup. «Klar wollen wir den Titel. Es wird entscheidend sein, dass wir den Druck aufrechterhalten und nicht durchatmen. Die Spannung muss ganz oben bleiben. Wir brauchen nicht in große Euphorie zu verfallen», appellierte Uscins an seine Mitspieler und erklärte: «Angst haben wir nicht».

