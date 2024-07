Einzel-Karriere geht weiter: Jubel-Start für Kerber in Paris

Vor der Eröffnungsfeier hatte die Kielerin angekündigt, nach den Sommerspielen ihre ruhmreiche Laufbahn beenden zu wollen. Nun geht es in der zweiten Runde gegen die Rumänin Jaqueline Cristian. Im Doppel ist sie noch an der Seite von Laura Siegemund im Einsatz.

Noch am Abend vorher hatte Kerber bei der Eröffnungsfeier olympische Atmosphäre aufgesaugt. Nach der Bootsfahrt über die Seine mit dem deutschen Team lief die Kielerin im Gegensatz zu vielen anderen Athletinnen und Athleten trotz des Dauerregens eingehüllt in ein durchsichtiges Cape auch noch auf die Feierfläche auf dem Trocadéro und jubelte den Zuschauern zu.

Doch wie so oft in ihrer Karriere kämpfte sich Kerber mit ihrem unbändigen Willen zurück, nahm ihrer Gegnerin ebenfalls den Aufschlag ab. Beim Stand von 3:4 feuerte sie sich lautstark mit «Komm jetzt» selbst an. Zu Null schaffte Kerber das nächste Break zum 6:5 und durfte wenig später nach 38 Minuten in Richtung Box über den Gewinn des ersten Satzes jubeln. Nach dem 3:3 im zweiten Durchgang dominierte Kerber die Partie komplett und setzte sich souverän durch.