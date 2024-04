Kerber kündigt nach Stuttgart-Aus kurze Pause an

Vor dem ersten Auftritt in Deutschland von Angelique Kerber als Mutter auf der Tennis-Tour ist für Tatjana Maria das Turnier in Stuttgart bereits beendet. Der Schwäbin geht am Ende die Kraft aus.

Zum ersten Mal nach ihrer Rückkehr als Mutter auf die Tennis-Tour tritt Angelique Kerber in Deutschland an. Die ehemalige Nummer eins der Welt kassiert eine deutliche Niederlage.

Das als Nächstes anstehende Masters-1000-Event in Madrid wird die Kielerin ausfallen lassen. Sie werde erst beim Turnier in Rom vom 17. bis 19. Mai und dann Ende Mai bei den French Open in Paris wieder antreten, kündigte sie an. «Ich werde jetzt ein paar Tage frei machen und dann versuche ich die richtige Sandplatzvorbereitung zu machen», sagte Kerber.