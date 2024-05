Kerber scheitert an Auftakthürde der French Open

Paris (dpa) - Abgekämpft und enttäuscht verließ Angelique Kerber den schmucklosen Nebenplatz im Stade Roland Garros. Auch beim zweiten Grand-Slam-Turnier nach der Rückkehr aus ihrer Babypause war die frühere Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste in Paris an der Auftakthürde gescheitert.

Das 4:6, 3:6 gegen die Niederländerin Arantxa Rus in ihrem Auftaktmatch bei den French Open wollte Kerber deswegen so schnell wie möglich abhaken. «Jetzt schaue ich nach vorn und freue mich auf Rasen.» Diesen Rat gab ihr auch Tennis-Ikone Boris Becker. «Trotzdem muss Angie nicht den Kopf hängen lassen», sagte der Eurosport-Experte, «denn der Rasen kommt bestimmt».

Im Juli beim Rasen-Klassiker in Wimbledon will Kerber, die nach ihrer Babypause erst zum Jahreswechsel auf die Tour zurückgekehrt war, wieder möglichst nahe an ihre Topform rankommen. Zur Vorbereitung tritt sie noch in Berlin und Bad Homburg auf ihrem Lieblingsbelag an.