Kimmich ohne Schuh-Tick: Keine Gedanken über «Farbe Pink»

Winston-Salem (dpa) - Einen Schuh-Tick wie sein ehemaliger DFB-Kollege Toni Kroos hat Joshua Kimmich nicht. Und auch der Hype um die neuen pinkfarbenen WM-Modelle, die er und fast alle Kollegen in Amerika tragen, lässt den DFB-Kapitän kalt. «Also generell habe ich mir über die Farbe Pink noch nicht so viele Gedanken gemacht», sagte Kimmich im Teamquartier der Fußball-Nationalmannschaft in Winston-Salem.

Er ziehe halt an, was sein Ausrüster ihm schicke. Und das sind in diesem Sommer die rosa leuchtenden Schuhe, welche die WM-Stars von unterschiedlichen Ausstattern bekommen haben. Dass die Farbwahl nicht von den Fußballern gewählt, sondern von der Sportartikel-Industrie vorgegeben ist, hatte schon Offensivspieler Deniz Undav verraten.

Undav mal schwarz, mal pink

Der Stuttgarter trug bei den Aufnahmen zum offiziellen DFB-Teamfoto recht altmodisch wirkende schwarze Schuhe, weil ihm das Modell besonders gefällt. Bei Spielen schlüpft Undav aber auch in die knalligen Treter.

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Kroos, 2014 Weltmeister und zur Heim-EM 2024 nochmals ins DFB-Team zurückgekehrt, trug immer weiße Fußballschuhe als Markenzeichen. «Ich hatte tatsächlich auch mal so eine Phase in meiner Karriere, wo ich dachte, ja, das ist jetzt der Schuh, mit dem möchte ich bis zum Ende gehen», erzählte Kimmich. Aber dann sei ein anderer Schuh gekommen. «Dann geht's auch irgendwie.»

Foto: Tom Weller/dpa Fast alle Nationalspieler tragen rosa Schuhe bei der WM.