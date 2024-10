Kimmich sieht Ausfälle als Prüfung: «Schwierig aufzufangen»

Herzogenaurach (dpa) - Kapitän Joshua Kimmich sieht die Fußball-Nationalmannschaft nach den Ausfällen mehrerer Topspieler in den beiden Nations-League-Spielen gegen Bosnien-Herzegowina und die Niederlande vor einer großen Prüfung. «Es ist schwierig, das aufzufangen. Denn es ist nicht so, dass wir den Kern der Mannschaft schon seit fünf Jahren haben», sagte der 29 Jahre alte Bayern-Profi im DFB-Quartier in Herzogenaurach.