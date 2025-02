«Kläglich» und «zerstört»: Guardiola und City in der Kritik

Madrid (dpa) - Star-Trainer Pep Guardiola und Manchester City stehen nach dem frühen Champions-League-Aus vor einem Scherbenhaufen - und in den englischen Medien massiv in der Kritik. Es herrsche nun die Gewissheit, dass Guardiolas bestes Team offiziell am Ende sei, schrieb der «Guardian» nach der 1:3 (0:2)-Niederlage im Playoff-Rückspiel bei Real Madrid.