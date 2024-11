Klares BVB-Signal Richtung Kehl - Aber was will er selbst?

Dortmund (dpa) - Klarer hätte das Signal kaum ausfallen können. Lars Ricken stand auf der Mitgliederversammlung von Borussia Dortmund am Podium, vor ihm gleich zwei Mikrofone, jeder in der Westfalenhalle konnte die Botschaft des Sport-Geschäftsführers also genau verstehen. Auch Sebastian Kehl, der wenige Meter von Ricken entfernt in einer der ersten Reihen saß und den der Sportboss nun direkt ansprach. «Es ist mein Wunsch, auch mit dir den Weg weiterzugehen», sagte Ricken in Richtung Kehl. Er wolle etwas entwickeln «mit Menschen, die sich zu 100 Prozent mit dem BVB identifizieren.» Also auch mit Kehl.