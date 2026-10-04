Fußball-Nationalmannschaft

«Klopp-Ära kommt nicht in Gang»: Pressestimmen zum DFB-Team

Jürgen Klopp bewertete den Auftritt der Nationalmannschaft beim 0:0 in Griechenland sehr positiv - die internationale Presse war nicht so euphorisch.

Die deutsche Nationalmannschaft nach dem 0:0 in Griechenland. Foto: Christian Charisius/dpa
Die deutsche Nationalmannschaft nach dem 0:0 in Griechenland.

Berlin (dpa) -

Griechenland

«Ta Nea»: «Ein wichtiger Punkt für die Nationalmannschaft, sie bleibt in ihrer Gruppe ungeschlagen und träumt vom Viertelfinale!»

«Kathimerini»: «Die Nationalmannschaft errang ein wertvolles 0:0-Unentschieden gegen Deutschland.»

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Frankreich

«L'Équipe»: «Jürgen Klopps Deutschland mangelte es an Fantasie und kam in Griechenland nicht über ein Unentschieden hinaus. In der ersten Halbzeit dominant, in der zweiten jedoch träge.» 

Spanien

«Marca»: «Klopp betont, dass nun die Zeit für Experimente sei. Doch bislang kommt sein Deutschland nicht wirklich in Fahrt.»

«Mundo Deportivo»: «Jürgen Klopps Mannschaft, die mit einer völlig anderen Aufstellung als vor einer Woche gegen Griechenland antrat, hatte aus ihrer Niederlage gelernt und dominierte von Beginn an, doch ihr Plan scheiterte nach und nach.» 

«As»: «Die Klopp-Ära kommt nicht in Gang.»

Italien

«Corriere dello Sport»: «Deutschland geht die Puste aus, Woltemade wird in der zweiten Halbzeit eingewechselt.»

Österreich

«Kronen Zeitung»: «Remis! DFB-Elf verpasst Revanche gegen Griechen.»

Schweiz

«Blick»: «Knochenharte Griechen ärgern Klopp schon wieder. Deutschland kommt gegen Griechenland nicht über ein 0:0 hinaus. Die Griechen stellen sich hinten rein und wehren sich gegen die DFB-Stars mit allen Mitteln.»

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