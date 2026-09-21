Klopp empfängt ersten DFB-Kader mit Adeyemi statt Karl

Herzogenaurach (dpa) - Bundestrainer Jürgen Klopp hat zum Start in die kurze Vorbereitung auf seine ersten Länderspiele in der Nations League einen Tausch in seinem zweigeteilten Kader vorgenommen. Der im Sommer von Borussia Dortmund zum FC Barcelona gewechselte Außenstürmer Karim Adeyemi wird anstelle von Bayern-Youngster Lennart Karl zum 24-köpfigen Aufgebot für die ersten beiden Partien am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) in Amsterdam gegen die Niederlande und drei Tage später in Augsburg gegen Griechenland gehören.

Der 18-jährige Karl, der die Weltmeisterschaft im Sommer wegen einer in der letzten Vorbereitungsphase zugezogenen Muskelverletzung verpasst hatte, rückt dafür in den zweiten Kader, der am 1. Oktober in München auf Serbien trifft und den Vier-Spiele-Auftakt unter Klopp dann drei Tage darauf in Thessaloniki mit dem Rückspiel gegen Griechenland beschließen wird. Adeyemi hat sein bislang letztes von elf Länderspielen im Oktober 2025 bestritten.

Als Grund für den Tausch nannte der DFB eine Belastungssteuerung. Karl war am Freitag beim 7:0 des FC Bayern gegen Union Berlin nicht zum Einsatz gekommen. Adeyemi wurde beim 3:1 des FC Barcelona in der Schlussphase eingewechselt.

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Foto: Uwe Anspach/dpa Lennart Karl wird erst in der kommenden Woche wieder zur Nationalmannschaft kommen. (Archivbild)

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