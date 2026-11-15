Fußball-Nationalmannschaft

Klopp mit harter Infantino-Kritik: Schlimmer als Blatter

Erst will sich Bundestrainer Jürgen Klopp zum FIFA-Machtkampf nicht äußern. Dann legt er richtig los. Seine Kritik an Präsident Infantino ist hart. Finanzielle Interessen dürften keine Rolle spielen.

Jürgen Klopp hat eine klare Meinung zu FIFA-Präsident Gianni Infantino. Foto: Christian Charisius/dpa
Jürgen Klopp hat eine klare Meinung zu FIFA-Präsident Gianni Infantino.

Berlin (dpa) - Bundestrainer Jürgen Klopp hat FIFA-Präsident Gianni Infantino hart kritisiert und sich für eine neue Führung beim Weltverband ausgesprochen. «Also es gibt bestimmt Leute, denen die Zukunft des Fußballs auch am Herzen liegt, die keine finanziellen Interessen damit haben», sagte der 59-Jährige bei der Pressekonferenz vor dem Länderspiel der deutschen Nationalelf gegen die Niederlande (Montag, 20.45 Uhr/ARD) in Berlin. «Wenn die sich zusammenfinden würden, wenn einer von denen Präsident werden würde, dann wäre das hilfreich», meinte Klopp.

Der 59-Jährige verglich Infantino auch mit dessen Vorgänger Joseph Blatter, der den Präsidenten-Posten 2015 nach vielen Skandalen räumen musste. «Wir hätten ja nicht gedacht, dass es nach Sepp Blatter schlimmer kommen könnte, und dann hat er das auch hingekriegt», sagte der Bundestrainer ungewöhnlich scharf.

Er habe die Ereignisse in der Fußball-Politik zuletzt zwar nicht im Detail verfolgt, aber er habe die WM in Amerika verfolgt, sagte Klopp. «Ich denke, die Meinung ist mittlerweile einhellig, dass ein Wechsel sehr viel Sinn machen würde.»

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Wenger als Option

Klopp nannte als möglichen Gegenkandidaten Arsène Wenger. Der Franzose, der als Direktor für weltweite Fußball-Entwicklung bei der FIFA arbeitet, galt zuletzt als möglicher Bewerber der europäischen Fußball-Verbände. Diese suchen weiterhin einen Kontrahenten gegen Infantino. Es mehren sich aber Medienberichte, dass Wenger nicht kandidieren wird.

Dieser sei einer der besten Trainer der Fußball-Geschichte, sagte Klopp über Wenger. Ob ihn das aber auch für das Amt des FIFA-Präsidenten befähige, wisse er nicht. «Da muss man schon viele Dinge unter einen Hut bringen. Ich bin gespannt, was da passiert», sagte Klopp.

FIFA-Chef Gianni Infantino hatte bei der WM eine große Bühne. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
FIFA-Chef Gianni Infantino hatte bei der WM eine große Bühne. (Archivbild)

Infantino will sich beim FIFA-Kongress am 18. März 2027 für eine vierte Amtszeit als Weltverbandspräsident wiederwählen lassen. Die Bewerbungsfrist endet am Mittwoch. Bislang gibt es keinen ernsthaften Gegenkandidaten. Der DFB hat sich mit der UEFA klar gegen Infantino positioniert, der allerdings in anderen Konföderationen eine breite Unterstützung hat.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Fußball-Machtkampf: UEFA bittet FIFA zur Kasse
Streit der Verbände

Fußball-Machtkampf: UEFA bittet FIFA zur Kasse

Seit knapp zwei Monaten tobt ein Machtkampf zwischen dem europäischen Dachverband UEFA und dem Weltverband FIFA. Nun kommt es zu einer finanziellen Forderung, die für die den Weltverband teuer wäre.

18.09.2026

Schmutzkampagne gegen Infantino? FIFA schaltet auf Angriff
FIFA-Krise

Schmutzkampagne gegen Infantino? FIFA schaltet auf Angriff

Es wird dreckig in der FIFA-Krise. Die Zutaten: Gianni Infantino, eine ehemalige Mitarbeiterin und viel Geld. Die UEFA will jetzt noch einmal ganz genau hinschauen. Der Weltverband attackiert.

09.08.2026

Infantino beruft Krisenrunde ein - Neue Vorwürfe gegen FIFA
Treffen in Marokko

Infantino beruft Krisenrunde ein - Neue Vorwürfe gegen FIFA

Die Kritik an Gianni Infantino reißt nicht ab. Nun gibt es Vorwürfe der Erpressung in Richtung des Weltverbands. Der angezählte FIFA-Chef setzt ein Krisentreffen an - fernab vom Hauptsitz.

05.08.2026

Pressestimmen zu FIFA und Infantino: «Globaler Rückschlag»
Fußball

Pressestimmen zu FIFA und Infantino: «Globaler Rückschlag»

Der Fußball-Weltverband gibt seine viel kritisierten Investorenpläne auf. Das ruft in den internationalen Medien schnell Reaktionen hervor.

01.08.2026

Infantino strebt Wiederwahl als FIFA-Präsident an
Fußball

Infantino strebt Wiederwahl als FIFA-Präsident an

Gianni Infantino will die FIFA weiter als Präsident anführen. Beim Kongress kündigt er seine erneute Kandidatur an.

30.04.2026