Klopp nach Pleite gegen Bergamo: «Kann man nicht schönreden»

Durch die Niederlage gegen den Club aus der italienischen Serie A droht dem ehemaligen Champions-League-Gewinner nun das Aus in der Runde der besten Acht. Van Dijk will sich aber keinesfalls schon geschlagen geben: «Wenn du nicht dran glaubst, brauchst du auch gar nicht nach Italien reisen. Wir haben es uns allerdings selbst sehr schwer gemacht durch das 0:3.»

Mit einem Doppelpack brachte Gianluca Scamacca die Gäste in der 38. und 61. Minute mit 2:0 in Führung. In der Schlussphase fiel statt des Anschlusstreffers für die Liverpooler das dritte Tor für Atalanta durch Mario Pasalic (83.).

Bereits am Sonntag in der englischen Meisterschaft zuhause gegen Crystal Palace müssten sie eine Reaktion zeigen. «Und ich bin mir sicher, dass wir das können.» Sollten sie auch, denn in der Premier League rutschte Liverpool am vergangenen Wochenende durch ein 2:2 bei Manchester United bereits auf den zweiten Platz punktgleich hinter den FC Arsenal ab.