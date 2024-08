Klopp unterstützt engen Freund: «Story muss erzählt werden»

Paris (dpa) - In seiner Rolle als Glücksbringer konnte Jürgen Klopp nicht gleich glänzen. Zu chancenlos war sein langjähriger Freund Wojtek Czyz in dessen Badminton-Auftaktspiel bei den Paralympics in Paris. «Ich muss mal schauen, ob er noch einmal vorbeikommen darf. Das war kein erfolgreicher Tag für mich. Vielleicht war er ja der Grund», sagte Czyz, der bei Paralympischen Spielen schon viermal Gold in der Leichtathletik für Deutschland holte und inzwischen für Neuseeland startet.