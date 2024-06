Koepfer scheidet bei Tennis-Turnier in Stuttgart aus

Stuttgart (dpa) - Davis-Cup-Spieler Dominik Koepfer hat beim Rasen-Tennisturnier in Stuttgart den Einzug ins Viertelfinale verpasst. Der 30-Jährige verlor gegen den an Position fünf gesetzten Italiener Lorenzo Musetti knapp in drei Sätzen mit 7:6 (11:9), 6:7 (5:7), 3:6.