Kompany droht Lehrmeister Guardiola: «Ich bin positiv»

München (dpa) - Bayern-Trainer Vincent Kompany mochte sich zu einem gerade auch für ihn ganz speziellen und heiklen Playoff-Duell mit seinem Lehrmeister Pep Guardiola in der Champions League noch nicht groß äußern. Manchester City oder Celtic Glasgow heißt die Hürde, die der FC Bayern im Februar in den Playoffs überwinden muss, um weiter von einem Heimfinale am 31. Mai in der Allianz Arena träumen zu dürfen. Die UEFA lost die Playoffs an diesem Freitag aus.