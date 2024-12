Kompany nach Anschlag: Wünsche mir Siege für Frieden

München (dpa) - Nach dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Magdeburg hat Vincent Kompany an die Opfer gedacht und eine große Hoffnung geäußert. «Wir haben gewonnen, aber ich wünsche mir Siege für Frieden nächstes Jahr», sagte der Trainer des FC Bayern München nach dem 5:1 in der Fußball-Bundesliga gegen RB Leipzig. «Es ist eigentlich fast unmöglich, über Fußball zu sprechen.» Man sei in Gedanken bei den Menschen in Magdeburg. Er hoffe, irgendwann «mal Frieden zu haben - nicht nur in Deutschland, sondern überall Frieden zu haben».