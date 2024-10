Krawalle in Los Angeles nach Final-Sieg der Dodgers

New York (dpa) - Die Los Angeles Dodgers haben zum achten Mal die World Series gewonnen und damit ungewollt Fan-Ausschreitungen in ihrer Heimatstadt ausgelöst. Nach einer beeindruckenden Aufholjagd bezwangen die Kalifornier die New York Yankees mit 7:6 und feierten damit im fünften Spiel der Finalserie den entscheidenden vierten Sieg.