Krawietz und Pütz erreichen Doppel-Finale der US Open

New York (dpa) - Kevin Krawietz und Tim Pütz haben im Doppel zum zweiten Mal das Finale der US Open erreicht und dürfen auf ihren ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel hoffen. Das deutsche Davis-Cup-Duo bezwang die dreimaligen Champions Rajeev Ram (USA) und Joe Salisbury (Großbritannien) souverän mit 6:3, 6:4.

Vor zwei Jahren hatten Krawietz (34) und Pütz (38) gemeinsam in New York im Doppelfinale gegen die Australier Max Purcell und Jordan Thompson verloren. Nun geht es am Samstag im Endspiel gegen die Sieger der Partie zwischen Harri Heliövaara (Finnland) und Henry Patten (Großbritannien) sowie Christian Harrison (USA) und Neal Skupski (Großbritannien).

Gegner schlägt frustriert Ball auf Tribüne

Krawietz und Pütz zeigten von Beginn an eine starke Leistung, gaben in der kompletten Partie keinmal ihren Aufschlag ab. Als das deutsche Duo im zweiten Satz ein frühes Break zum 2:1 schaffte, drosch Salisbury den Ball frustriert auf die Tribüne des Louis Armstrong Stadiums. Nach nur 1:18 Stunden war der Erfolg für das deutsche Duo perfekt.

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