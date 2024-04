Krimi im Elfmeterschießen: Real zieht ins Halbfinale ein

Manchester (dpa) - Real Madrid hat Titelverteidiger Manchester City in einem weiteren Viertelfinal-Krimi ausgeschaltet und ist ins Halbfinale der Champions League eingezogen. Nach einem schmeichelhaften 4:3-Erfolg im Elfmeterschießen fordern die Königlichen im Halbfinale nun den FC Bayern München. Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung hatte es 1:1 (1:0, 1:1) gestanden.

Rodrygo (12. Minute) hatte Real zunächst in Führung gebracht - doch im Anschluss schnürte City die Gäste mit fast dauerhaftem Ballbesitz in der eigenen Hälfte ein. Trotz Dauerdominanz reichte es in der regulären Spielzeit nur zum Ausgleich durch Kevin De Bruyne (76.). Im Elfmeterschießen parierte Real-Torwart Andrij Lunin dann zwei Strafstöße der Engländer - ehe Nationalspieler Antonio Rüdiger den entscheidenden für Real verwandelte.