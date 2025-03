Kritik an DEG-Gesellschaftern nach sportlichem Abstieg

Düsseldorf (dpa) - Die Fans wütend und die Spieler den Tränen nahe: Die Düsseldorfer EG ist im 90. Jahr ihres Bestehens erstmals sportlicher Absteiger in der Deutschen Eishockey Liga. Da half am Freitag auch das 3:0 gegen die Grizzlys Wolfsburg nicht mehr. Als nach dem Spielende die DEG-Cracks und die knapp 12.000 Fans gebannt auf dem Videowürfel die letzten Minuten des entscheidenden Parallelspiels Iserlohn gegen Augsburg (2:3) verfolgt hatten, schlug die Stimmung in Wut um.