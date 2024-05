Kroos: Bei Real «immer zu Hause gefühlt»

Kroos war schon vor dem Anpfiff gefeiert worden, bei seiner Auswechslung kurz vor Schluss wurde er von seinen drei Kindern in Empfang genommen. «Ich war stark, bis ich meine Kinder sah», sagte der Nationalspieler, der die Kleinen sichtlich ergriffen in den Arm genommen hatte. Er könne sich nur bei allen bedanken. Mit Real spielt Kroos am 1. Juni in London gegen Borussia Dortmund um den Titel in der Champions League spielt - gewinnt er, wäre es sein sechster Titel in der Königsklasse.