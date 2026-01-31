Seefeld-Triple

Kurz vor Olympia: Geiger feiert Kombi-Weltcupsieg

Bei Olympia 2022 holte Vinzenz Geiger auch dank einer famosen Aufholjagd Gold. Diese Fähigkeit stellt er kurz vor den Winterspielen in Italien erneut unter Beweis.

Vinzenz Geiger feiert den Sieg in Seefeld. Foto: Barbara Gindl/APA/dpa
Vinzenz Geiger feiert den Sieg in Seefeld.

Seefeld (dpa) - Kurz vor Olympia präsentiert sich Vinzenz Geiger in bestechender Form. Beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Seefeld setzte sich der 28-Jährige dank eines starken Zielsprints durch und feierte seinen zweiten Saisonsieg. Der zweimalige Olympiasieger fing den Österreicher Johannes Lamparter noch um 0,2 Sekunden ab. Auf Platz drei kam der Norweger Jens Luraas Oftebro.

Vorjahressieger Geiger besitzt nach zwei von drei Wettbewerben beim Seefeld-Triple damit auch gute Chancen, seinen Titel bei dem prestigeträchtigen Event erfolgreich zu verteidigen. Er war als Zehnter des Springens beim Langlauf gestartet.

«Chapeau an Vinz, es war ein sehr, sehr starkes Rennen», sagte Bundestrainer Eric Frenzel im ZDF. «Das hat er stark gemacht. Die Freude ist riesig.» Der erste Wettkampf bei den Winterspielen von Mailand und Cortina steht für die männlichen Kombinierer am 11. Februar an.

Auch Armbruster zum Schluss stark

Auch Nathalie Armbruster zeigte einen famosen Spurt und erreichte einen Podestplatz. Die 20-Jährige startete nach dem Springen als Fünfte in die Loipe und schob sich auf der Zielgeraden noch an der Norwegerin Marte Leinan Lund vorbei auf Rang drei. 

«Ich bin unglaublich stolz auf meinen Zielsprint, auf den kann ich mich echt verlassen», sagte Armbruster im ZDF. «Es fühlt sich richtig gut an, jetzt hier auf dem Podium zu stehen.» 

Nach Platz vier zum Auftakt im Massenstart-Wettbewerb am Freitag darf sich die Vorjahressiegerin auch Hoffnungen machen, in der Gesamtwertung des Seefeld-Triples auf dem Podium zu stehen. Den Tagessieg holte sich überlegen die Norwegerin Ida Marie Hagen. Die Frauen sind im Gegensatz zu den Männern nicht bei den Winterspielen dabei.

