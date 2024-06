Kwaratschelias glücklichster Tag: Georgien feiert EM-Party

«Ich habe ein Trikot von Ronaldo. Ich habe es bekommen», sagte der Torschütze beim ersten georgischen Sieg in der EM-Geschichte überhaupt und lächelte. «Schon vor dem Spiel hat er mir Glück gewünscht. Das war so bedeutend für mich. Das habe ich mir nie vorstellen können, dass er auf mich zukommt und mit mir spricht.»

Die Spieler hatten ihrer Freude in der Interviewzone der Gelsenkirchener EM-Arena singend freien Lauf gelassen. «Es ist der glücklichste Tag in meinem Leben», sagte Kwaratschelia. Mit Blick auf den Zusammenhalt zwischen Mannschaft, Trainerteam um Chefcoach Willy Sagnol und Fans ergänzte er: «Wir haben gezeigt, dass wir alles zusammen schaffen können. Wir sind nicht schlechter als andere.»

Kwaratschelia zeigte eindrucksvoll, warum er der große Star des georgischen Teams ist. Erstmals bei diesem Turnier ließ der Profi der SSC Neapel erahnen, warum er in Italien in Anlehnung an den großen Diego Maradona auch «Kwaradona» genannt wird.

Im Achtelfinale wartet nun am Sonntag in Köln Titelkandidat Spanien (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV). Wie schon in Gruppe F, in der sich Georgien als einer der vier besten Dritten des Turniers hinter Portugal und der Türkei durchsetzte, ist das Sagnol-Team krasser Außenseiter.