Langer Rechtsstreit um Spielerberater: Was der EuGH sagt

Luxemburg (dpa) - Der Gerichtshof der Europäischen Union hat den Deutschen Fußball-Bund im jahrelangen Streit mit Spielervermittlern bei der Möglichkeit von Vorgaben gestützt. «Das DFB-Reglement für Spielervermittlung könnte unter eine Ausnahme vom Kartellverbot fallen», heißt es in einer Mitteilung des EuGH in Luxemburg.

Spielervermittler Roger Wittmann, dessen Firma Rogon (Frankenthal) zu den bekanntesten der Branche zählt, hatte vor deutschen Gerichten gegen das Reglement des Deutschen Fußball-Bundes für Spielervermittler geklagt. Dieses halten er und die Deutsche Fußballspieler-Vermittler-Vereinigung (DFVV) für kartellrechtswidrig. Demnach müssen sich Vermittler unter anderem registrieren lassen und sich diversen FIFA- und DFB-Statuten unterwerfen.

Laut früheren Urteilen des EuGH sind Wettbewerbsbeschränkungen durch die Verbände zulässig, wenn sie einen fairen sportlichen Wettstreit sicherstellen sollen. Der mit dem Fall befasste Bundesgerichtshof (BGH) wollte nun wissen, ob und wie diese Vorgaben auch auf das DFB-Reglement anzuwenden sind. Der EuGH stimmte einer Ausnahmemöglichkeit vom Kartellverbot grundsätzlich zu, betonte jedoch, dass im Einzelfall genau geprüft werden müsse, dass die Regeln die Wettbewerbsbeschränkung nicht direkt bezwecken, sondern in erster Linie ein dem Gemeinwohl dienendes Ziel verfolgen. Dabei müsse nicht jede einzelne Regelung isoliert betrachtet werden, so der EuGH.

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Ball liegt wieder beim BGH

Der Ball liegt nun wieder beim BGH in Karlsruhe, der bei seiner Entscheidung die Vorgaben aus Luxemburg berücksichtigen muss. In der Vorinstanz hatte das Frankfurter Oberlandesgericht Ende 2021 bei einigen Passagen dem DFB und in anderen Punkten Rogon recht gegeben.

Weltweit über eine Milliarde an Spielerberater

Mit eigenen Regelwerken wollten die Fußballverbände auf dem millionenschweren Markt für mehr Transparenz und Kontrolle sorgen. Auch gegen den Weltfußballverband liegt deswegen eine Klage beim EuGH vor. Hier hatte das Landgericht Mainz angefragt und den Gerichtshof in Luxemburg konkret nach der Zulässigkeit der FIFA-Regelungen gefragt. Ein Urteil wird nächste Woche erwartet.