Olympische Winterspiele

Bronze im Langlauf für Gimmler und Rydzek: «Wie ein Ehering»

Bei den Winterspielen vor vier Jahren in China holen die deutschen Langläuferinnen Gold und Silber. In Italien gibt es nun das ersehnte erste Edelmetall.

Coletta Rydzek (l) und Laura Gimmler holten die erste Medaille der deutschen Langläuferinnen bei diesen Winterspielen. Foto: Daniel Karmann/dpa
Coletta Rydzek (l) und Laura Gimmler holten die erste Medaille der deutschen Langläuferinnen bei diesen Winterspielen.

Tesero (dpa) - Weinend empfing Johannes Rydzek seine Schwester Coletta im Ziel nach dem überraschenden Bronze-Coup der Längläuferinnen im Team Sprint. Wenige Sekunden zuvor war Coletta Rydzek mit einem starken Schlussspurt noch an der Norwegerin Julie Bjervig Drivenes vorbeigezogen und hatte doch noch für die unverhoffte Medaille im deutschen Langlauf-Team gesorgt. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

«Ich habe kurz heute gar nicht dran geglaubt, es war alles andere als perfekt. Es muss nicht perfekt sein, es muss nur passen. Ich wollte alles rauslassen und ich bin so stolz auf uns beide, dass wir es geschafft haben», sagte Rydzek, die an der Seite von Laura Gimmler jubeln durfte, im ZDF. «Ich habe schon zu Coletta gesagt: Das ist jetzt wie ein Ehering, das verbindet uns für immer», sagte Gimmler: «Wir werden ab jetzt alles in vollen Zügen genießen. Das erlebt man nicht so oft im Leben.»

Gold an Schweden

Die 32 Jahre alte Gimmler und die vier Jahre jüngere Rydzek mussten sich in Tesero nur den siegreichen Schwedinnen Jonna Sundling und Maja Dahlqvist sowie den zweitplatzierten Nadja Kälin und Nadine Fähndrich aus der Schweiz geschlagen geben.

Rydzeks Bruder Johannes war nach dem spannenden Finish hin und weg: «Als sie an der Gruppe dran war, habe ich gedacht: Das reicht. Ich weiß, wie schnell sie auf der Zielgeraden ist. Das war sehr emotional. Es sind einige Tränen geflossen.»

Erste Medaille bei Winterspielen 2026

Für die deutschen Langläuferinnen war es die ersehnte erste Medaille bei den Winterspielen von Italien. Vor vier Jahren in China hatten Katharina Hennig Dotzler (damals noch Hennig) und Victoria Carl im Team Sprint sensationell Gold gewonnen. Zudem gab es Silber mit der Staffel der Frauen über 4 x 5 Kilometer. Carl ist wegen einer positiven Dopingprobe gesperrt.

Im Team Sprint laufen zwei Athletinnen pro Team im Wechsel. Jede Sportlerin absolviert drei Runden, die jeweils 1,5 Kilometer lang sind.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Duo Hase/Volodin «stolz» auf Bronze - Zukunft unklar
Eiskunstlauf bei Olympia

Duo Hase/Volodin «stolz» auf Bronze - Zukunft unklar

Nach dem dritten Platz bei den Olympischen Winterspielen genießt das deutsche Eiskunstlauf-Paar Minerva Hase und Nikita Volodin seinen Erfolg. Doch eine Frage lässt das Duo erst einmal offen.

17.02.2026

Gold weg, Bronze gerettet: Eis-Paar Hase/Volodin strahlt
Eiskunstlauf-Entscheidung

Gold weg, Bronze gerettet: Eis-Paar Hase/Volodin strahlt

Nach dem Paarlauf-Kurzprogramm lagen Minerva Hase und Nikita Volodin noch in Führung. Doch in der Kür können sie dem immensen Druck nicht ganz standhalten - es reicht aber für eine Medaille.

16.02.2026

Geiger bricht ein: Kombinierer verfehlen Olympia-Medaille
Winterspiele

Geiger bricht ein: Kombinierer verfehlen Olympia-Medaille

2022 wurde Vinzenz Geiger Olympiasieger. Nun liegt er erst gut im Rennen, muss dann bei sehr schwierigen Bedingungen aber abreißen lassen. Er und seine Kollegen stehen unter prominenter Beobachtung.

11.02.2026

Ohne gesperrte Carl: Schwere Olympia-Mission für Langläufer
Winterspiele

Ohne gesperrte Carl: Schwere Olympia-Mission für Langläufer

Vor vier Jahren gewann Victoria Carl sensationell Olympia-Gold im Langlauf. Nun ist sie gesperrt. Der Verlust trifft das Team hart. An einem Tag wird es für eine Kollegin besonders schwer.

10.02.2026

Skispringerinnen verpassen Medaille - Stroem holt Gold
Olympische Winterspiele

Skispringerinnen verpassen Medaille - Stroem holt Gold

Die deutschen Podesthoffnungen erfüllen sich beim ersten Skisprung-Wettkampf dieser Winterspiele nicht. Fahnenträgerin Schmid bleibt chancenlos, Freitag steigert sich - aber der Rückstand ist zu groß.

07.02.2026