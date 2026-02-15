Olympia

Laura Nolte zur Halbzeit im Monobob auf Goldkurs

Im Zweierbob hat Laura Nolte 2022 schon Gold in Peking geholt. Nun steht sie auch im Monobob vor dem Olympiasieg. Dafür muss sie den Angriff von gleich drei US-Pilotinnen abwehren.

Laura Nolte startete mit Bahnrekord ins Monobob-Rennen. Foto: Robert Michael/dpa
Cortina d'Ampezzo (dpa) - Laura Nolte liegt nach zwei von vier Läufen im Monobob bei den Olympischen Winterspielen in Italien auf Goldkurs. Im Gegensatz zu vielen patzenden Mitfavoritinnen fuhr die 27 Jahre alte Weltcup-Gesamtsiegerin im ersten Lauf Bahnrekord und leistete sich im zweiten Lauf nur kleine Fehler.

Vor den beiden abschließenden Läufen an diesem Montag hat Nolte als Führende 0,22 Sekunden Vorsprung vor der US-Pilotin Elana Meyers Taylor. Dahinter folgen Peking-Olympiasiegerin Kaillie Armbruster Humphries ebenfalls aus den USA und Europameisterin Melanie Hasler aus der Schweiz.

Lisa Buckwitz leistete sich trotz Startrekord in beiden Läufen zu viele Patzer. Die 31-Jährige hat als Sechste fast schon eine Sekunde Rückstand auf Nolte. Kim Kalicki belegt nach dem ersten Durchgang Platz 16. 

Nolte: Kann bei den Schnellsten mithalten 

«Ich konnte mich im Sommer nochmal richtig in der Athletik verbessern. Somit bin ich am Start etwas besser geworden und kann nun auch bei den Schnellsten mithalten. Das verbesserte natürlich nochmal meine Chancen im Mono», sagte Nolte. Sie hatte in Peking vor vier Jahren im kleinen Schlitten als Vierte hinter drei Nordamerikanerinnen die Medaille knapp verpasst. Dann holte sie überraschend Gold im Zweierbob mit Deborah Levi.

