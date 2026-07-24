Formel 1 in Ungarn

Leclerc mit erster Bestzeit - Antonelli setzt aus

Ferrari hinterlässt in Budapest einen starken ersten Eindruck. Der WM-Spitzenreiter lässt die Auftakteinheit aus.

Charles Leclerc ist in Budapest der Schnellste. Foto: Darko Vojinovic/AP/dpa
Charles Leclerc ist in Budapest der Schnellste.

Budapest (dpa) - Selbst mit 16 Neuerungen fährt Aston Martin in der Formel 1 nur hinterher. Zu allem Unglück musste Lance Stroll im ersten Training zum Großen Preis von Ungarn nach einem Schaden an der linken Hinterradaufhängung seinen Dienstwagen vorzeitig abstellen. 

Der Kanadier verlor ausgangs Kurve zwei plötzlich die Kontrolle über sein Auto und steuerte es über die Streckenbegrenzung. Nach einer kurzen Unterbrechung konnte die einstündige Einheit vor den Toren Budapests fortgesetzt werden.

Mit mehr als vier Sekunden Rückstand auf Spitzenreiter Charles Leclerc (1:19,075 Minuten) landete Stroll nur auf Platz 21. Immerhin machte Fernando Alonso (+2,475 Sekunden) als 13. ein wenig Hoffnung, dass der neue Wagen noch weiter nach vorne fahren könnte. Leclerc, der wenige Minuten vor dem Ende seinen Wagen mit Motorenproblemen abstellte, verwies am letzten Grand-Prix-Wochenende vor der Sommerpause Max Verstappen im Red Bull (+0,484 Sekunden) auf den zweiten Rang.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Verstappen beschwert sich

Dritter wurde der WM-Zweite Lewis Hamilton und bestätigte den starken Eindruck im zweiten Ferrari (+0,543 Sekunden). WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli setzte im Auftakttraining aus, um Nachwuchsmann Frederik Vesti auf Position sieben obligatorische Fahrpraxis zu erlauben. Direkt dahinter wurde Nico Hülkenberg im Audi Achter.

Verstappen und Williams-Fahrer Carlos Sainz mussten nach der Einheit zu den Rennkommissaren, nachdem sich beide auf dem Asphalt behindert hatten. «Unglaublich», hatte der viermalige Weltmeister zuvor über die Fahrweise des Spaniers geklagt. «Das war echt gefährlich.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mega-Drama um Antonelli - «Unglaubliches Gefühl» für Leclerc
Formel 1 in England

Mega-Drama um Antonelli - «Unglaubliches Gefühl» für Leclerc

Was für ein chaotischer Grand Prix von Großbritannien. Kimi Antonelli hat irres Pech, Max Verstappen landet im Kiesbett - und Charles Leclerc triumphiert.

05.07.2026

Ferrari dominiert in Monaco: Hamilton vor Siegpremiere?
Formel 1 in Monte-Carlo

Ferrari dominiert in Monaco: Hamilton vor Siegpremiere?

Ferrari startet als Favorit ins Monaco-Wochenende der Formel 1. Gelingt Lewis Hamilton der erste Triumph in Rot?

05.06.2026

In die Fahrschule: Antonelli jüngster Formel-1-Spitzenreiter
Rennen in Suzuka

In die Fahrschule: Antonelli jüngster Formel-1-Spitzenreiter

Kimi Antonelli erobert als jüngster Fahrer der Formel-1-Geschichte die WM-Führung. Sein Mercedes-Teamchef hat aber trotzdem etwas zu bemängeln.

29.03.2026

Überraschung in Ungarn: Leclerc schlägt McLaren-Titeljäger
Formel 1

Überraschung in Ungarn: Leclerc schlägt McLaren-Titeljäger

Im letzten Moment düpiert Charles Leclerc in der Formel-1-Qualifikation die Favoriten von McLaren und holt sich Startplatz eins. Weltmeister Max Verstappen kann in Ungarn nicht mithalten.

02.08.2025

Formel 1

Zweites Ungarn-Training: Norris vor Verstappen

Der WM-Zweite vor dem WM-Führenden. Beim Nachmittagstraining auf dem Hungaroring muss sich Max Verstappen schon wieder geschlagen geben.

19.07.2024