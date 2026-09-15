Zuschläge für WM und Finale: München-Boost vor Olympia-Wahl?

Budapest/Thessaloniki/München (dpa) - Kurz vor der Entscheidung über den deutschen Olympia-Bewerber hat München zwei internationale Prestige-Events zugesprochen bekommen. Die bayerische Landeshauptstadt darf 2031 die Leichtathletik-Weltmeisterschaft austragen, das große Sportfest gastiert erstmals im Olympiastadion. Drei Jahre zuvor findet bereits das Finale der Fußball-Champions-League in der Allianz Arena statt. Das verkündeten der Leichtathletik-Weltverband World Athletics sowie die Europäische Fußball-Union UEFA fast zeitgleich.

Bevor Ende der nächsten Woche in Baden-Baden der deutsche Kandidat für Olympische Sommerspiele gekürt wird, hofft München auf zusätzlichen Schwung durch den Zuschlag der beiden Großereignisse. «Bayern und Sportevents sind ein perfektes Match», wurde Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in einer Reaktion auf die Vergabe der WM 2031 zitiert.

Neben München hoffen noch Berlin und die Region Rhein-Ruhr auf das Olympia-Votum. Der Deutsche Olympische Sportbund entscheidet am 26. September über den deutschen Bewerber für 2036, 2040 oder 2044.

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München setzt sich gegen Rom und London durch

Während der Zuschlag des Champions-League-Endspiels 2028 zu erwarten war, setzte sich München in der Leichtathletik gegen große Konkurrenz aus London und Rom durch. 2027 findet die WM in Peking statt, für 2029 wählte der Weltverband Nairobi und damit erstmals eine afrikanische Stadt.

Foto: Christian Kunz/dpa Sebastian Coe sprach von starken Bewerbern für die Weltmeisterschaften.

«Deutschland hat immer wieder bewiesen, dass es ein herausragender und zuverlässiger Gastgeber großer Leichtathletikveranstaltungen ist», sagte der Weltverbands-Präsident Sebastian Coe. «Wir wissen, dass Deutschland ein Publikum für die Leichtathletik hat. Und wir sind überzeugt, dass München 2031 alle Voraussetzungen für spektakuläre Leichtathletik-Weltmeisterschaften mitbringt.»

Dritte WM in Deutschland nach Stuttgart und Berlin

München hatte 2022 mit den European Championships im Olympiastadion für Begeisterung in der europäischen Leichtathletik gesorgt. Bislang fanden zweimal Weltmeisterschaften in Deutschland statt: 1993 in Stuttgart und 2009 in Berlin. Auf der blauen Bahn in der Hauptstadt lief Jamaikas Sprint-Legende Usain Bolt Weltrekorde über 100 und 200 Meter. Sie haben bis heute Bestand.

Foto: Kay Nietfeld/epa/dpa Lief in Berlin Weltrekord: Sprint-Legende Bolt. (Archivbild)

«So ein Ereignis im eigenen Land – das ist für uns Athletinnen und Athleten das Größte und für den gesamten Sport in Deutschland eine großartige Chance», sagte Sprinterin Gina Lückenkemper. Zehnkampf-Welt- und Europameister Leo Neugebauer hatte eine WM in München schon vor der Entscheidung als «Traum» bezeichnet und gemeint: «Das würde mal richtig cool sein.»

Als Austragungsort ist das Olympiastadion vorgesehen, das modernisiert wird. An neun Veranstaltungstagen wird mit rund 2.200 Athletinnen und Athleten aus etwa 195 Nationen gerechnet. Präferiert wurde von München ohnehin das Jahr 2031, denn 2029 finden bereits im Mai das Deutsche Turnfest sowie im Juli und August die Fußball-EM der Frauen in der Millionenstadt an der Isar statt.

«Finale dahoam» für FC Bayern in eineinhalb Jahren?

Bereits 2028 sind die Fußballer mit dem wichtigsten Spiel auf Vereinsebene dran. Das gab die UEFA im Anschluss an eine Sitzung des Exekutivkomitees im griechischen Thessaloniki bekannt. Zum fünften Mal ist München Gastgeber des Champions-League-Finales - bislang fanden zwei in der Allianz Arena statt. Es waren das «Finale dahoam» 2012 mit der bitteren Niederlage des FC Bayern im Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea und das Endspiel 2025 mit dem 5:0-Kantersieg von Paris Saint-Germain gegen Inter Mailand.

Foto: Tom Weller/dpa Die Münchner Allianz Arena: Kommt es hier 2028 zum Finale dahoam für den FC Bayern? (Archivbild)