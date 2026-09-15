Prestige-Events

Zuschläge für WM und Finale: München-Boost vor Olympia-Wahl?

München richtet 2031 die Leichtathletik-WM aus und bekommt 2028 das Champions-League-Finale. Welche Chancen bringt das der Stadt bei der Olympia-Bewerbung im Dreikampf mit Berlin und Rhein-Ruhr?

Die European Championships sorgten 2022 für große Begeisterung im Münchner Olympiastadion. Nun findet 2031 eine WM in der bayerischen Landeshauptstadt statt. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Die European Championships sorgten 2022 für große Begeisterung im Münchner Olympiastadion. Nun findet 2031 eine WM in der bayerischen Landeshauptstadt statt. (Archivbild)

Budapest/Thessaloniki/München (dpa) - Kurz vor der Entscheidung über den deutschen Olympia-Bewerber hat München zwei internationale Prestige-Events zugesprochen bekommen. Die bayerische Landeshauptstadt darf 2031 die Leichtathletik-Weltmeisterschaft austragen, das große Sportfest gastiert erstmals im Olympiastadion. Drei Jahre zuvor findet bereits das Finale der Fußball-Champions-League in der Allianz Arena statt. Das verkündeten der Leichtathletik-Weltverband World Athletics sowie die Europäische Fußball-Union UEFA fast zeitgleich.

Bevor Ende der nächsten Woche in Baden-Baden der deutsche Kandidat für Olympische Sommerspiele gekürt wird, hofft München auf zusätzlichen Schwung durch den Zuschlag der beiden Großereignisse. «Bayern und Sportevents sind ein perfektes Match», wurde Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in einer Reaktion auf die Vergabe der WM 2031 zitiert.

Neben München hoffen noch Berlin und die Region Rhein-Ruhr auf das Olympia-Votum. Der Deutsche Olympische Sportbund entscheidet am 26. September über den deutschen Bewerber für 2036, 2040 oder 2044.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

München setzt sich gegen Rom und London durch

Während der Zuschlag des Champions-League-Endspiels 2028 zu erwarten war, setzte sich München in der Leichtathletik gegen große Konkurrenz aus London und Rom durch. 2027 findet die WM in Peking statt, für 2029 wählte der Weltverband Nairobi und damit erstmals eine afrikanische Stadt. 

Sebastian Coe sprach von starken Bewerbern für die Weltmeisterschaften. Foto: Christian Kunz/dpa
Sebastian Coe sprach von starken Bewerbern für die Weltmeisterschaften.

«Deutschland hat immer wieder bewiesen, dass es ein herausragender und zuverlässiger Gastgeber großer Leichtathletikveranstaltungen ist», sagte der Weltverbands-Präsident Sebastian Coe. «Wir wissen, dass Deutschland ein Publikum für die Leichtathletik hat. Und wir sind überzeugt, dass München 2031 alle Voraussetzungen für spektakuläre Leichtathletik-Weltmeisterschaften mitbringt.»

Dritte WM in Deutschland nach Stuttgart und Berlin

München hatte 2022 mit den European Championships im Olympiastadion für Begeisterung in der europäischen Leichtathletik gesorgt. Bislang fanden zweimal Weltmeisterschaften in Deutschland statt: 1993 in Stuttgart und 2009 in Berlin. Auf der blauen Bahn in der Hauptstadt lief Jamaikas Sprint-Legende Usain Bolt Weltrekorde über 100 und 200 Meter. Sie haben bis heute Bestand.

Lief in Berlin Weltrekord: Sprint-Legende Bolt. (Archivbild) Foto: Kay Nietfeld/epa/dpa
Lief in Berlin Weltrekord: Sprint-Legende Bolt. (Archivbild)

«So ein Ereignis im eigenen Land – das ist für uns Athletinnen und Athleten das Größte und für den gesamten Sport in Deutschland eine großartige Chance», sagte Sprinterin Gina Lückenkemper. Zehnkampf-Welt- und Europameister Leo Neugebauer hatte eine WM in München schon vor der Entscheidung als «Traum» bezeichnet und gemeint: «Das würde mal richtig cool sein.»

Als Austragungsort ist das Olympiastadion vorgesehen, das modernisiert wird. An neun Veranstaltungstagen wird mit rund 2.200 Athletinnen und Athleten aus etwa 195 Nationen gerechnet. Präferiert wurde von München ohnehin das Jahr 2031, denn 2029 finden bereits im Mai das Deutsche Turnfest sowie im Juli und August die Fußball-EM der Frauen in der Millionenstadt an der Isar statt.

«Finale dahoam» für FC Bayern in eineinhalb Jahren?

Bereits 2028 sind die Fußballer mit dem wichtigsten Spiel auf Vereinsebene dran. Das gab die UEFA im Anschluss an eine Sitzung des Exekutivkomitees im griechischen Thessaloniki bekannt. Zum fünften Mal ist München Gastgeber des Champions-League-Finales - bislang fanden zwei in der Allianz Arena statt. Es waren das «Finale dahoam» 2012 mit der bitteren Niederlage des FC Bayern im Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea und das Endspiel 2025 mit dem 5:0-Kantersieg von Paris Saint-Germain gegen Inter Mailand.

Die Münchner Allianz Arena: Kommt es hier 2028 zum Finale dahoam für den FC Bayern? (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Die Münchner Allianz Arena: Kommt es hier 2028 zum Finale dahoam für den FC Bayern? (Archivbild)

Das Finale 2029 vergab die UEFA an Barcelona mit dem Camp Nou. Das Endspiel der jüngst begonnenen Königsklassen-Saison steigt im Estadio Metropolitano von Madrid.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mihambo bejubelt WM-Silber - Bolt feiert Jamaika-Triumph
Leichtathletik-WM

Mihambo bejubelt WM-Silber - Bolt feiert Jamaika-Triumph

Malaika Mihambo beschert den deutschen Leichtathleten nach der Nullnummer von Budapest wieder eine Medaille. Usain Bolt jubelt frenetisch über einen Sprint-Coup, Gina Lückenkemper hadert.

14.09.2025

Deutschland bewirbt sich um Basketball-EM 2029
Spiele in München?

Deutschland bewirbt sich um Basketball-EM 2029

Der deutsche Basketball boomt. Das will der Verband nutzen. Nach 2025 und 2026 soll auch 2029 ein Turnier in Deutschland stattfinden.

04.12.2024

Titelkämpfe in Rom

Was man zur Leichtathletik-EM wissen muss

Die Leichtathletik-Europameisterschaften sind für einige eine Durchgangsstation auf dem Weg zu Olympia, für andere der Saisonhöhepunkt. Was sonst vor dem EM-Start noch wichtig ist.

04.06.2024

Leichtathletik

Lange Sprint-Karriere bedeutet Bolt mehr als Weltrekorde

Die Bestmarken von Usain Bolt über 100 und 200 Meter haben seit fast 15 Jahren Bestand. Noch stolzer ist der Jamaikaner auf etwas anderes.

25.04.2024

Titelkämpfe in Budapest

Was man zur Leichtathletik-WM wissen muss

An diesem Samstag beginnen in Budapest die nächsten Weltmeisterschaften in der Leichtathletik. Wie sind die deutschen Chancen, was gibt es zu verdienen, wer überträgt die WM?

16.08.2023