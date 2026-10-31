Leipzigs erstes Auswärtssieg vergrößert Schalkes Sorgen

Gelsenkirchen (dpa) - RB Leipzig hat den ersten Bundesliga-Auswärtssieg der Saison eingefahren und dem formschwachen FC Schalke 04 einen weiteren Rückschlag verpasst. Die Mannschaft von Trainer Martin Demichelis gewann in Gelsenkirchen verdient mit 2:0 (1:0). Vor 61.581 Zuschauern in der Arena auf Schalke trafen Antonio Nusa per Foulelfmeter (37. Minute) und Romulo (78.). Schalke wartet damit weiter auf den ersten Heimsieg und das erste Heimtor nach dem Aufstieg.

Schalke stellt auf Viererkette um

«Wir haben eine top Defensivstruktur», hatte Schalke-Coach Miron Muslic vor der Partie bei DAZN betont. Erstmals in dieser Saison stellte der Trainer - auch wegen des Personalnotstands - jedoch auf eine Viererkette um. Diese geriet bereits nach drei Minuten in Bedrängnis, als Timo Becker einen Freistoß von David Raum unglücklich ins eigene Tor lenkte. Da Willi Orban zuvor im Abseits gestanden hatte, zählte der Treffer jedoch nicht.

Auch Schalke setze offensiv einen ersten Akzent. Bundesliga-Startelfdebütant Mertcan Ayhan schickte Junior Adamu mit einem cleveren Lupfer auf die Reise, dessen Abschluss Maarten Vandevoordt aber entschärfte (10.). Bei einer Leipziger-Doppelchance parierte Loris Karius stark gegen Nusa, ehe Romulo über die Latte köpfte (15.). Trotz des Leipziger Tempos und der individuellen Klasse wirkte Schalke in der neuen Grundordnung defensiv durchaus stabil.

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Tanakas Foul bringt Schalke in Rückstand

Das änderte sich auf denkbar unglückliche Weise: Nachdem die Schalker eine Situation im eigenen Strafraum eigentlich bereits geklärt hatten, übersah Satoshi Tanaka den heranstürmenden Romulo und traf bei seinem Klärungsversuch statt des Balles den Leipziger. Schiedsrichter Max Burda zeigte sofort auf den Punkt. Nussa schoss den Ball beim fälligen Strafstoß unter lautstarken Pfiffen der Schalker Fans souverän ins linke Eck.

Foto: Fabian Strauch/dpa Schalke wartet weiter auf den ersten Heimsieg seit dem Aufstieg.

RB blieb anschließend am Drücker und drängte noch vor der Pause auf den zweiten Treffer. In der Nachspielzeit parierte Karius zunächst glänzend gegen Ezechiel Banzuzi, ehe er einen Schuss von Brajan Gruda nur nach vorne abwehren konnte. Romulo schob den Abpraller ein, doch die Schalker hatten Glück: Da der Ball im Vorfeld bereits die Torauslinie überschritten hatte, wurde der Treffer nach VAR-Überprüfung aberkannt.

Karius hält Schalke lange im Spiel, Romulo entscheidet

Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie sofort Fahrt auf. Banzuzis Rechtsschuss verfehlte den linken Pfosten nur hauchdünn (47.). Kurz darauf bot sich Schalke nach einer Ecke die Ausgleichschance, doch Romulo klärte vor dem einschussbereiten Adamu in letzter Sekunde. Auf der Gegenseite verhinderte Karius zunächst mit dem linken Fuß gegen Banzuzi (53.) und wenig später mit den Fäusten gegen Nusa das 0:2 und hielt Schalke im Spiel.

Foto: Fabian Strauch/dpa Schalke spielte zunächst mutig, musste dann aber immer wieder Rückschläge hinnehmen.