Littler kommt nach Berlin: Wildcard für Premier League

Den Auftakt gibt es am 1. Februar im walisischen Cardiff. Eine Woche später steigt am 8. Februar der Abend in Berlin. Die Playoffs als Finalabend sind für den 23. Mai in London angesetzt. Nur die vier besten Spieler schaffen es in die britische Hauptstadt. Titelverteidiger ist van Gerwen. Einen dauerhaften deutschen Starter gab es in der Premier League bislang nicht. Max Hopp durfte 2019 in Berlin für einen Abend teilnehmen.