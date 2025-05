Stützle-Vorlagen und Loch im Eis: DEB auf Viertelfinalkurs

Böser Check in Vorbereitung

Eishockey-Ass Stützle vor Saisonstart in NHL verletzt

Tim Stützle ist ein Leistungsträger in der NHL für die Ottawa Senators. In einem Vorbereitungsspiel wird er bei einem Foul am Kopf verletzt. Verpasst der Stürmer deshalb den Saisonstart?