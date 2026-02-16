Zweier-Bob bei Winterspielen

Lochner vor erstem Olympia-Gold: Friedrich weit zurück

Mit Start- und Bahnrekord untermauert Johannes Lochner seinen Anspruch auf Olympia-Gold. Mitfavorit Francesco Friedrich hat zur Halbzeit im Zweierbob viel Rückstand.

Johannes Lochner (Pilot) und Georg Fleischhauer legen gleich im ersten Lauf Start- und Bahnrekord hin. Foto: Robert Michael/dpa
Johannes Lochner (Pilot) und Georg Fleischhauer legen gleich im ersten Lauf Start- und Bahnrekord hin.

Cortina d'Ampezzo (dpa) - Johannes Lochner greift zum Abschluss seiner 15-jährigen Bob-Karriere nach seinem ersten Olympia-Gold. Vor den beiden abschließenden Läufen im Zweierbob an diesem Dienstag hat der Weltcup-Gesamtsieger aus Berchtesgaden satte 0,80 Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten Francesco Friedrich, der mit Alexander Schüller fährt. Der in Lauf eins auf Platz zwei gefahrene Adam Ammour fiel mit Alexander Schaller auf Rang drei zurück. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Mit seinem bärenstarken Anschieber Georg Fleischhauer fuhr Lochner gleich im ersten Lauf Start- und Bahnrekord und nahm dem viermaligen Olympiasieger Friedrich schon 0,48 Sekunden ab - eine Welt im Bobsport. Selbst das dritte deutsche Duo Ammour/Schaller war vier Hundertstelsekunden schneller als Friedrich/Schüller. 

Im zweiten Lauf touchierte Friedrich erneut mehrere Banden und konnte somit seine Aufholjagd auf Lochner nicht starten. Zumindest reichte es für Platz zwei, da Ammour gleich mehrfach im Eislabyrinth quer stand. «Wir haben alles versucht, aber Hansis Set-up läuft einfach wahnsinnig gut», sagte Friedrich, der kaum noch Hoffnungen auf Gold hat: «Das Rennen ist erst nach vier Läufen zu Ende. Die Bahn hat es in sich, man hat es gesehen. Wir können am Material noch irgendwas machen, aber das wird jetzt keine acht Zehntel ausmachen.» 

Lochner setzt Dominanz aus dem Weltcup fort

Der in Peking vor vier Jahren zweimal hinter Friedrich auf Rang zwei gekommene Lochner, der mit Fleischhauer sechs von sieben Rennen in diesem Winter gewann, zeigte seine ganze Klasse an den Lenkseilen. Der 35-Jährige leistete sich fast keinen Fehler. «Gerade der erste Lauf ist mir brutal gut von der Hand gegangen. Ich konnte es selber fast nicht glauben, wo ich die Zeit gesehen habe», sagte Lochner.  

Fleischhauer betonte: «Wir machen genauso weiter, so wie die ganze Saison schon. Das sind optimierte Abläufe, die wir immer schon machen.» Lochner weiß um die Gefahr im Eiskanal: «Keine großen Experimente, einfach das tun, was uns Spaß macht und dann funktioniert es.»

Francesco Friedrich (Pilot) und Alexander Schüller liegen nach dem zweiten Lauf schon weit zurück. Foto: Robert Michael/dpa
Francesco Friedrich (Pilot) und Alexander Schüller liegen nach dem zweiten Lauf schon weit zurück.

Friedrich, der mit einer weiteren Goldmedaille zum erfolgreichsten Bobpiloten bei Winterspielen aufsteigen könnte, war am Start eine Hundertstelsekunde langsamer. Zudem unterliefen ihm einige Patzer im Cortina Sliding Centre. Auch mit der Abstimmung beim Material kam er wie schon zuletzt im Weltcup nicht auf Spitzen-Geschwindigkeiten. 

Lochner und Friedrich «duckifiziert»

Das Dauer-Duell der beiden Weltklassepiloten wurde sogar im Micky-Maus-Magazin «duckifiziert». In der Story «Rivalen der Bobbahn» sind Lochner und Friedrich als Comicfiguren im Eiskanal unterwegs, um Donald Duck zu retten. «Sie verkörpern Leidenschaft sowie Ehrgeiz und haben beide Humor», hieß es in einer Pressemitteilung des Verlages.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Dreifacher Bob-Erfolg: Lochner siegt hauchdünn vor Friedrich
Weltcup

Dreifacher Bob-Erfolg: Lochner siegt hauchdünn vor Friedrich

Am Start schenken sich die Bob-Rivalen keine Hundertstelsekunde. Doch in der Bahn ist der Herausforderer Locher minimal schneller als der Dominator Friedrich. Wieder einmal.

29.11.2025

Bob: Friedrich-Topmann will Olympia-Gold nun mit Konkurrent
Wechsel im Team

Bob: Friedrich-Topmann will Olympia-Gold nun mit Konkurrent

Im vergangenen Sommer begann der Bob-Beef zwischen den Teams Friedrich und Lochner. Nun startet der langjährige Stammanschieber von Friedrich die Mission Olympia-Gold bei Lochner.

16.06.2025

Bob: WM-Gold für Friedrich bei deutschem Dreifacherfolg
Bob-WM

Bob: WM-Gold für Friedrich bei deutschem Dreifacherfolg

Zwischen Friedrich und Lochner ist es ein Millimeter-Krimi. Der eine jubelt über WM-Gold, der andere über den Uralt-Bahnrekord. Es war der dritte deutsche Dreifacherfolg im Zweierbob seit 2021.

09.03.2025

Dreier-Führung im Zweierbob: Friedrich greift nach Gold
Bob-WM

Dreier-Führung im Zweierbob: Friedrich greift nach Gold

Gleich mit Startnummer eins sorgt Francesco Friedrich im schwierigen Eiskanal von Lake Placid für klare Verhältnisse. Mithalten können da nur Johannes Lochner und Adam Ammour.

08.03.2025

Friedrich auch bei Viererbob-WM auf Gold-Kurs
Titelkämpfe in Winterberg

Friedrich auch bei Viererbob-WM auf Gold-Kurs

Trotz seines Sturzes in Altenberg will Johannes Lochner WM-Gold in der Bob-Königsklasse. Doch sein Dauerrivale Francesco Friedrich spielt nicht mit und will den Bayern «schocken».

02.03.2024