American Football

Lungenembolien: Droht Star-Quarterback Hurts das Saison-Aus?

Nach einem Treffer an der Wade finden Ärzte bei Jalen Hurts ein Blutgerinnsel. Dieses hat nun akute Folgen. Was bedeutet das für seine Saison?

Jalen Hurts darf vorerst kein Football spielen. (Archivbild) Foto: Chris Szagola/AP/dpa
Jalen Hurts darf vorerst kein Football spielen. (Archivbild)

Philadelphia (dpa) - Die Philadelphia Eagles müssen im schlimmsten Fall das Saison-Aus ihres Superstars Jalen Hurts befürchten. Bei dem Quarterback des Super-Bowl-Champions von 2025 wurden eine tiefe Venenthrombose sowie beidseitige Lungenembolien diagnostiziert, wie das Team aus der amerikanischen Football-Liga mitteilte. Ein Blutgerinnsel aus der Wade habe sich bis in die Lunge ausgebreitet.

Hurts sei klinisch stabil und habe keine signifikanten funktionellen Einschränkungen. Der 28-Jährige werde mit Blutverdünnern behandelt. Solange er die Medikamente einnehmen muss, darf er aber kein Football spielen oder mit Kontakt trainieren. Ein Einsatz in der laufenden Saison ist derzeit ungewiss.

Die Eagles hatten ihn am Samstag auf die Verletztenliste gesetzt, damit muss er mindestens vier Spiele aussetzen. Beim 17:19 gegen die Carolina Panthers am Sonntag fehlte der Spielmacher bereits. 

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Gute Prognose für Hurts

Hurts hatte sich vor zwei Wochen in der Partie gegen die Los Angeles Rams verletzt, als er von einem Gegenspieler mit dem Stollenschuh im Wadenbereich getroffen wurde. Danach reiste er mit dem Team nach London zum Spiel gegen die Jacksonville Jaguars. Dort wurde vor der Partie bei einer Untersuchung das Blutgerinnsel in der Wade entdeckt. Trotzdem erhielt er nach Angaben der Eagles von den Teamärzten die Freigabe für das NFL-Spiel. 

Nach seiner Rückkehr nach Philadelphia wurde der Quarterback behandelt und nahm am vergangenen Mittwoch auch am Training teil. Bei einem weiteren Check wurde jedoch festgestellt, dass sich das kleine Blutgerinnsel bewegt hat. 

Sowohl Thrombosen als auch Embolien können tödlich enden, wenn sie unentdeckt bleiben und nicht rechtzeitig behandelt werden. Die Lungenembolie ist die gefürchtetste Komplikation einer tiefen Bein- oder Beckenvenenthrombose. Die Eagles sind aber optimistisch. «Die Prognose ist sehr gut, und wir erwarten eine vollständige Genesung», hieß es in der Mitteilung.

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